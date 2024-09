Выдача банковских карт с правом допуска в учебные помещения (кампусная карта)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Для получения карты при себе необходимо иметь следующие документы:

Гражданам России

Оригинал паспорта Российской Федерации

При наличии – временная регистрация, подтверждающая проживание в Санкт-Петербурге или Ленинградской области

Иностранным гражданам

Паспорт иностранного гражданина

При наличии – временная регистрация, подтверждающая проживание в Санкт-Петербурге или Ленинградской области

Миграционная карта (должна быть продлена при пребывании в Российской Федерации более 30 дней; может быть не продлена при наличии действующей визы, а так же не требуется гражданам Республики Беларусь)

Нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина на русский язык

Вид на жительство и разрешение на временное проживание (при наличии)

ИНН*

Дата выдачи карт: 1 октября с 10:00 до 16:00.

Место: верхняя балюстрада.

* Обратите внимание! Для получения карты необходим ИНН (TIN, ID Card) иностранного гражданина. Альтернативой может быть идентификационный номер, указанный в паспорте иностранного гражданина.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/vydacha-bankovskikh-kart-s-pravom-dopuska-v-uchebnye-pomeshcheniya-kampusnaya-karta-2024/

