ВШЭ возглавила рейтинг университетов — лидеров технологического предпринимательства

НИУ ВШЭ занял лидирующую позицию в рейтинге университетов, подготовленном Аналитическим центром «Эксперт». Рейтинг «Техпред-50» оценивает успехи образовательных учреждений в подготовке основателей технологических стартапов за период с 2014 по 2023 год. ВШЭ вошла в тройку лидеров наряду с МФТИ и МГУ. Рейтинг ранжирует университеты по ряду ключевых показателей, включая количество локальных и зарубежных стартапов, созданных выпускниками, объем привлеченных инвестиций, а также поддержку стартапов на стадии их развития. По большинству параметров Высшая школа экономики набрала максимальный балл, что позволило ей возглавить рейтинг. Согласно рейтингу, выпускники НИУ ВШЭ сыграли значительную роль в создании технологических стартапов как в России, так и за рубежом. Университет лидирует по числу основанных стартапов, получивших поддержку как на локальном, так и на международном уровне. Доля стартапов, созданных выпускниками Вышки, составляет 44,7% в России и 82% за рубежом. Это подтверждает, что университет не только выпускает высококвалифицированных специалистов, но и активно способствует их дальнейшей профессиональной реализации на глобальных рынках. Кроме того, ВШЭ заняла первое место по объему привлеченных инвестиций. Согласно рейтингу, стартапы, основанные выпускниками ВШЭ, привлекли наибольшие инвестиции как в рублях на локальном уровне, так и в долларах в международных проектах. В последние годы университет последовательно развивает программы поддержки технологического предпринимательства. Особое внимание уделяется созданию условий для развития стартапов — от акселерационных программ до тесного взаимодействия с венчурными фондами и бизнес-инкубаторами. Университет предоставляет студентам уникальные возможности для реализации своих проектов, обеспечивая им доступ к экспертам, финансированию и развитию предпринимательских компетенций.

«Мы придаем большое значение развитию технологического предпринимательства, потому что считаем его одним из факторов устойчивого экономического роста и инновационного лидерства России. Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ помогает нашим студентам и выпускникам воплощать свои идеи в успешные проекты. Мы гордимся тем, что наши выпускники возглавили рейтинг и демонстрируют столь высокие результаты», — отметил Дмитрий Шминке, заместитель проректора, заведующий Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ.

https://www.hse.ru/news/edu/967365057.html

