Беседа Михаила Мишустина с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Встреча состоялась в рамках официального визита Михаила Мишустина в Исламскую Республику Иран.

Из стенограммы:

М.Пезешкиан (как переведено): Уважаемый господин Мишустин! Всё то хорошее, что было достигнуто в отношениях наших стран, сейчас реализуется. И мы прилагаем свои усилия, чтобы развивать наше взаимодействие. Потому что санкции против Ирана и России требуют, чтобы мы укрепляли свою мощь совместно.

США желают сохранить свою гегемонию, чтобы изолировать такие страны, как Иран и Россия. Но мы должны противодействовать этому, в том числе в таких форматах, как ШОС, БРИКС.

Вам слово.

М.Мишустин: Спасибо, уважаемый господин Президент. Прежде всего я хочу Вас поблагодарить за радушие, гостеприимство и тёплый приём нашей делегации. Это мой первый визит в Иран в качестве Председателя Правительства. Спасибо.

Позвольте передать Вам, а также Верховному лидеру Ирана господину Хаменеи самые тёплые слова от Президента России Владимира Владимировича Путина.

Сегодня с господином Арефом мы провели переговоры в составе большого количества руководителей наших министерств, ведомств, ключевых государственных компаний, обсудили все вопросы двусторонней повестки.

Считаю, что, несмотря на то, что за последние семь месяцев наш совместный товарооборот увеличился на 6,5%, есть огромный потенциал для расширения сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, промышленности, торговых и культурно-гуманитарных отношений России и Ирана.

