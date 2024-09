Беседа Михаила Мишустина с Первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Из стенограммы:

Мохаммад Реза Ареф (как переведено): Мне очень отрадно быть к услугам многоуважаемого Премьер-министра дружеской нам страны, Российской Федерации, и сопровождающей делегации.

Прежде всего я хотел бы осудить преступления сионистского режима в Секторе Газа и Ливане и подчеркнуть, что созидательные позиции и серьёзные действия Российской Федерации в Совбезе ООН могут оказаться эффективными, чтобы остановить эти преступления.

Мне очень отрадно видеть, какими хорошими темпами развиваются наши отношения на всех уровнях, и хотел бы подчеркнуть, что новое Правительство Ирана тоже серьёзно намерено укрепить наши отношения.

В нашей внешней политике соседи, особенно Российская Федерация, пользуются приоритетом.

Продолжение следует…

