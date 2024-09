Белорусские студенты посетили ГУУ в ходе научно-популярной экспедиции

Source: MIL-OSI Russian Language News

25-27 сентября 2024 года в рамках Студенческой научно-популярной экспедиции «Управление будущим» Государственный университет управления посетила делегация из Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.

Группу из 10 студентов и сотрудников ВГУ имени Машерова в ГУУ принял проректор Дмитрий Брюханов. Гости из Белоруссии обменялись с коллегами из Управления молодёжной политики и воспитательной работы ГУУ опытом взаимодействия со студентами, рассказали о своих проектах в этой области, а также посетили День студенческих клубов ГУУ.

Кроме того, для представителей ВТУ им. Машерова были проведены экскурсии по Москве, в ходе которых они посетили Красную площадь, ВДНХ и Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот».

Все участники получили массу положительных эмоций от поездки и вернулись домой с приятными воспоминаниями.

Своими впечатлениями поделилась специалист отдела по воспитательной работе с молодёжью ВГУ имени Машерова Анастасия Ярощенко:

«Хочется от всей души сказать спасибо сотрудникам ГУУ за тёплый приём. За то, что постоянно были на связи с нами, во всём помогали, водили и возили нас. Время, проведенное в Москве, точно запомнится нам надолго, ведь оно оставило яркий, весёлый след в жизни каждого. Дети очень довольны! Мы пообщались со Студсоветом ГУУ и решили, что будем делать совместные проекты. Спасибо вам за эту возможность! Мы будем по вам скучать! Пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как привезенные нами белорусские конфетки».

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова — научно-образовательный центр Белоруссии, одно из старейших высших учебных заведений страны, которое первым из современных классических университетов республики получило статус вуза в 1918 году. Сегодня ВГУ им. Машерова имеет в своем составе 10 факультетов, 31 кафедру, институт повышения квалификации и переподготовки кадров, военную кафедру, 2 колледжа и подготовительное отделение. В университете обучают по 65 специальностям I ступени, 33 специальностям II ступени, 20 специальностям аспирантуры.

