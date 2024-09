30 сентября Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Исламскую Республику Иран

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 сентября 2024 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Исламскую Республику Иран (г. Тегеран) и проведёт переговоры с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

Планируется обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах.

http://government.ru/announcements/52834/

