Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

1 октября 2024 года в Ереване Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕЭФ) на тему «Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырёх свобод».

В ходе заседания главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах.

Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года.

Ожидается, что в заседании примут участие государства – наблюдатели при союзе и приглашённые гости.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/announcements/52835/

MIL OSI