Сборная ГУУ победила в матче-открытии сезона НСХЛ 2024/2025

29 сентября 2024 года в ледовом дворце Сокольники состоялся матч-открытие нового сезона Национальной студенческой хоккейной лиги.

Лига была основана в 2022 году. Все команды разделены по территориальному принципу на дивизионы: «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» и «Север». В сезоне 2024/2025 года принимают участие 64 студенческие хоккейные команды. Это в восемь раз больше, чем два года назад и вдвое больше, чем в прошлом сезоне.

В матче-открытии сыграли сборная Государственного университета управления и команда Российского университета транспорта «Скоростная машина». Проректор ГУУ Виталий Лапшенков сказал приветственное слово командам и совершил символическое сбрасывание.

Начало сезона сложилось для будущих управленцев просто отлично, они победили со счётом 10:5!

Поздравляем наших парней и желаем катком пройтись по этому сезону. Будем следить и болеть.

