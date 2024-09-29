Сборная ГУУ победила в матче-открытии сезона НСХЛ 2024/2025

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
29 сентября 2024 года в ледовом дворце Сокольники состоялся матч-открытие нового сезона Национальной студенческой хоккейной лиги.
Лига была основана в 2022 году. Все команды разделены по территориальному принципу на дивизионы: «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» и «Север». В сезоне 2024/2025 года принимают участие 64 студенческие хоккейные команды. Это в восемь раз больше, чем два года назад и вдвое больше, чем в прошлом сезоне.
В матче-открытии сыграли сборная Государственного университета управления и команда Российского университета транспорта «Скоростная машина». Проректор ГУУ Виталий Лапшенков сказал приветственное слово командам и совершил символическое сбрасывание.
Начало сезона сложилось для будущих управленцев просто отлично, они победили со счётом 10:5!
Поздравляем наших парней и желаем катком пройтись по этому сезону. Будем следить и болеть.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 29.09.2024
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