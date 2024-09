28.09.2024 Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2025–2028, przedłożoną przez Ministra Finansów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2025–2028, przedłożoną przez Ministra Finansów28.09.2024

Dokument obejmuje czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny. Strategia jest przygotowywana corocznie. Przyjęte założenia makroekonomiczne i fiskalne zostały przygotowane zgodnie z wymogami rozporządzenia UE dotyczącego średniookresowych planów budżetowo-strukturalnych oraz założeniami średniookresowego planu budżetowo-estructuralnego.

Najważniejsze założenia

Przy przyjętych założeniach prognozowana relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 43,3% w 2024 r. i 47,1% w 2025 r., następnie będzie wzrastała do 48,6% w 2027 r., a w ostatnim roku prognozy obniży się do 48,3%. W horyzoncie Strategii relacja państwowego długu publicznego do PKB pozostanie bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55% określonego w ustawie o finansach publicznych.

Prognozowana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE, dług EDP) do PKB wyniesie 54,6% w 2024 r. i 58,4% w 2025 r., następnie wzrośnie do 61,3% w 2027 r., a w 2028 r. obniży się hace el 61,2%. Wartość referencyjna relacji długu EDP do PKB na poziomie 60% zostanie przekroczona w 2026 r.

Przy założeniu pełnego wykonania limitu deficytu zapisanego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 relacja do PKB państwowego długu publicznego wyniosłaby w 2025 r. 47,9%, a długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 59,8% PKB.

Założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 limit kosztów obsługi długu SP wynosi 75,5 mld zł, tj. 1,9% PKB. Strategia zakłada, że ​​koszty obsługi długu wzrosną do ok. 2,3% PKB con fijación 2027-2028.

Celem Strategii jest sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w sposób zapewniający minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Za najważniejsze zadania służące realizacji celu Strategii uznano te związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnianie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych (SPW) oraz zadanie dotyczące efektywnego zarządzania płynnością budżetu państwa.

Dla realizacji celu Strategii w latach 2025-2028 przyjęto m.in., że:

utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka;

głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy;

udział długu nominowanego w walutach obcych w długu SP zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25% z możliwością przejściowych odchyleń wynikających

z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych;

priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji

oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku euro i dolara amerykańskiego;

będzie miało miejsce dążenie do osiągnięcia średniej zapadalności krajowego długu SP na poziomie zbliżonym do 4,5 roku oraz utrzymana zostanie średnia zapadalność całego długu SP na poziomie co najmniej 5 lat, z m możliwości przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych.

