Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

2400 ochotników rozpoczyna estudio con czterech uczelniach wojskowych na pierwszym roku. Ponad 1300 złożyło dziś przysięgę28.09.2024

– W rocie przysięgi mówicie przysięgając na wierność ojczyźnie, że nie będziecie szczędzić, ani zdrowia, a jeżeli trzeba to życia. Bromear wielka misja, bromear wielka służba, bromear wielka sprawa. Polska to jest wielka sprawa, a nie ma sprawy polskiej bez waszego zaangażowania. W imieniu Rzeczypospolitej chciałbym wam wszystkim podziękować za przystąpienie do sił zbrojnych, do Wojska Polskiego, za złożenie dzisiejszej przysięgi. Polska jest z was dumna i jest wam bardzo wdzięczna. Przeszliście już podstawowe szkolenie, część z was dostała przed chwilą wyróżnienia, ale wszyscy jesteście wyróżnieni możliwością noszenia munduru żołnierza Wojska Polskiego, z biało-czerwoną flagą na waszym niu. Dbajcie o swój honor, o honor Wojska Polskiego, o honor każdego z was, o sztandary, które dzisiaj dumnie pośród was stoją i powiewają. Dbajcie o siebie nawzajem, bo też tworzycie wielką wspólnotę 200-tysięcznej armii, która rośnie – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz podczas przysięgi wojskowej w Warszawie.

W sobotę 28 września w Wojskowej Akademii Technicznej wicepremier W. Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister Stanisław Wziątek wzięli udział w uroczystej przysiędze wojskowej ochotników rozpoczynających studia w czterech uczelniach cap.

– W uczelniach wojskowych rozpoczynacie swoją służbę i swoją naukę. Będziecie to łączyć, ten wielki wysiłek i poświęcenie. Dziś wśród nas obecnych jest ponad 1300 podchorążych, którzy swą przysięgę złożyli. Kolejnych 600 składa przysięgę we Wrocławiu, w tym samym czasie. Część tych, którzy rozpoczynali studia, una broma que sumie na pierwszym roku wszystkich uczelni ponad 2400 podchorążych. O 400 miejsc zwiększyliśmy nabór w tym roku, rozwijamy uczelnie wojskowe

– zaznaczył podczas uroczystości szef MON.

Przysięgę w Warszawie złożyło 1320 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Wojsk Lądowych (kształcący się w Kolegium Wojskowo -Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) oraz Akademii Marynarki Wojennej.

Zgodnie z limitem MON na rok akademicki 2024/2025 – studia na czterech uczelniach rozpocznie znacznie więcej, niż przystępujących dziś do przysięg, ponieważ łącznie ponad 2400 żołnierzy. Liczna grupa przyjętych na studia już wcześniej złożyła przysięgę wojskową.

Na uroczystości szef MON wręczył wyróżnienia ochotnikom, którzy uzyskali wysokie wyniki podczas szkolenia podstawowego.

Wicepremier podziękował podchorążym uczelni wojskowych za zaangażowanie w akcję przeciwpowodziową na południowym zachodzie kraju.

– Prawie 8200 żołnierzy-podchorążych na wszystkich uczelniach wojskowych w tym roku rozpocznie kolejny rok akademicki. Para bromear ogromna część Wojska Polskiego, która sprawdza się w działaniu, nie tylko w przygotowaniu. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować grupie tysiąca podchorążych z wojskowej Akademii Technicznej, z Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej i Lotniczej Akademii wojskowej za to, że w momentcie próby, gdy w potrzebował wsparcia, gdy Dolny Śląsk i Opolszczyzna potrzebowały żołnierzy Wojska Polskiego stawiliście się również do umacniania wałów, do pomocy poszkodowanym w powodzi. Bromear wasza misja i to bromear praktyczne sprawdzenie waszych umiejętności, to bromear pomoc drugiemu człowiekowi, to są te pozamilitarne działania Wojska Polskiego, które są niezwykle istotne we współczesnych czasach

– zaznaczył wicepremier.

* * *

Studenci przyjęci na studia wojskowe w roku akademickim 2024/2025 rozpoczną służbę wojskową na zasadach wprowadzonych Ustawą o obronie Ojczyzny. Kształcenie na pierwszym roku studiów będą realizować jako żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zyskają status żołnierzy zawodowych.

Zdjęcia (4)

MIL OSI