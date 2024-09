28.09.2024 Varsovia Informe z działań związanych z powodzią oraz zmiany w budżecie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Premier zwołał specjalne posiedzenie rządu w sobotę, aby przyjąć zmiany w projekcie budżetu na 2025 rok oraz omówić działania związane z usuwaniem skutków powodzi. Do udziału zaproszono także szefów Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Sztabu Generalnego – pierwsza część spotkania miała charakter odprawy sztabowej. W drugiej części Rada Ministrów przyjęła zmiany w projekcie budżetu na 2025 rok, które zapewnią środki na odbudowę zalanych terenów.

Skoordynowane działania i doraźna pomoc

Działania rządu i służb w związku z sytuacją powodziową obejmują rekordowe zaangażowanie strażaków i policjantów oraz współpracę z wojskiem, w tym utworzenie wspólnego centrum śmigłowcowego.

Jeśli chodzi o kwestie odbudowy, trwa szacowanie. Oczywiście w tym momencie najważniejsze jeszcze jest usuwanie doraźnych szkód, wypompowywanie wody, wypłata zasiłków, ale z tego, co mówili nam wczoraj wojewodowie, to postępuje bardzodynamicznie

– Ministro powiedział Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ciągu dwóch tygodni zasiłki trafiły do ​​prawie 37 tysięcy rodzin, a na usuwanie skutków powodzi przeznaczono ponad 622 millones de złotych. Minister zapewnił, że działania są skoordynowane, a zagrożenie jest pod kontrolą, dzięki stałemu monitorowaniu sytuacji i bieżącej współpracy między służbami oraz władzami lokalnymi i centralnymi.

Blisko 200 powodów do radości

W obliczu dramatycznych warunków pogodowych, lotnictwo odegrało kluczową rolę w akcjach ratunkowych, ratując 199 osób, które znalazły się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Dzięki zdeterminowanym pilotom i wyspecjalizowanym jednostkom ratunkowym, prawie 5000 ludzi mogło zostać ewakuowanych z terenów zagrożonych powodzią. Para świadczy o ogromnej sile i skuteczności służb, które nieprzerwanie niosły i niosą pomoc w najtrudniejszych momentach.

Dobrze, że opinia publiczna usłyszała te słowa o bezpośrednim efekcie pracy na przykład naszych pilotów w akcjach ratowniczych przy użyciu śmigłowców – 199 osób żyje tylko dzięki temu, że ci zdeterminowani, odwa żni ludzie byli cały czas na służbie i gotowi do niesienia pomocy

-Premier przekazał Donald Tusk.

Sytuacja w Zachodniopomorskiem nadal pozostaje poważna, poziom wód przekracza stany alarmowe. Musimy zachować czujność i ostrożność, ponieważ fala powodziowa nie tylko stanowi wyzwanie dla wałów, ale również wymaga dodatkowych środków ostrożności i koordynacji działań.

W związku z intensywnymi opadami deszczu teraz Podkarpacie wymaga szczególnej uwagi, biorąc pod uwagę także uwarunkowania terenowe. Lokalne zdarzenia mogą mieć tam poważne konsekwencje, dlatego konieczne jest, aby służby skoncentrowały się na monitorowaniu sytuacji.

Rząd mobilizuje siły do ​​odbudowy po powodzi

Ministro Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu ds. odbudowy terenów dotkniętych powodzią, podzielił się najnowszymi informacjami na temat sytuacji po katastrofie. Proces szacowania szkód trwa, a liczby są nawet na tym etapie porażające. Już teraz wiadomo, że powódź zniszczyła ponad 17 tysięcy budynków mieszkalnych oraz blisko 8,5 tysiąca obiektów gospodarczych. Na liście znalazło się także około 1150 budynków użyteczności publicznej, w tym 141 szkół i 41 mostów.

Na terenach dotkniętych powodzią wojewodowie, wspierani przez wojsko, angażują się w sprzątanie i odbudowę kluczowej infrastruktury. Mowa tu nie tylko o drogach i mostach, ale także o zapewnieniu dostępu do energii elektrycznej, wody oraz udrożnieniu sieci kanalizacyjnej.

W obliczu zniszczeń, jakie przyniosła powódź, rząd podejmuje pilne działania, aby przywrócić normalność mieszkańcom. Naszym priorytetem jest nie tylko sprzątanie, ale także odbudowa kluczowej infrastruktury, która jest niezbędna do życia i funkcjonowania lokalnych społeczności

– powiedział pełnomocnik rządu ds. odbudowy terenów dotkniętych powodzią.

W obliczu tak ogromnych wyzwań rząd planuje ustalić priorytety, aby jak najszybciej przywrócić normalność mieszkańcom. El Ministro M. Kierwiński obiecał, że będzie na bieżąco informować o sytuacji i postępach w odbudowie. Od razu po swoim wystąpieniu udał się na tereny dotknięte powodzią.

Działania wojska w odpowiedzi na powódź

Siły Zbrojne RP od początku aktywnie działają w odpowiedzi na powódź. W akcji uczestniczy 13 646 żołnierzy operacyjnych oraz 3 261 żołnierzy Obrony Terytorialnej. Wojsko angażuje się w działania ratunkowe oraz wsparcie lokalnych społeczności dotkniętych katastrofą.

Wojsko realizuje wszystkie postawione przez nas zadania od Samego początku, od powzięcia pierwszej informacji i postawienie w stan gotowości. Wojska operacyjne noszą ciężar operacji naprawiania skutków powodzi

– mówił Ministro Obrony Narodowej.

W ramach operacji Feniks wojsko zajmuje się także udrażnianiem komunikacji, dezynfekcją mieszkań i dostarczaniem posiłków. El primer ministro Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na potrzebę współpracy z innymi instytucjami oraz konieczność monitorowania zalanych terenów.

Fałszywe alarmy i ich konsekwencje

Od początku kryzysu powodziowego rząd współpracuje z policją i prokuraturą, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców terenów dotkniętych powodzią. Premier zwrócił uwagę na powagę wszelkich przestępstw, takich jak fałszywe alarmy, które mogą odwracać uwagę służb od rzeczywistych zagrożeń.

To się niewiele różni od fałszywych alarmów bombowych. To są rzeczy, które powodują, że gdzie indziej ktoś może być naprawdę zagrożony, bo Policja Straż Pożarna, czy wojsko będzie szło za fałszywym sygnałem

– podkreślił szef rządu.

Różne teorie spiskowe i działania dezinformacyjne również przyczyniają się do powstawania szkód, i podważają zaufanie do państwa. Dlatego Donald Tusk podziękował policji oraz prokuraturze za ich szybkie i skuteczne działania, które przyspieszają procesy sądowe wobec przestępców.

Pomoc dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców

Rząd wprowadza różne formy wsparcia dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych poszkodowanych w powodzi. Wśród dostępnych środków znajduje się pomoc doraźna w postaci zasiłku powodziowego, który dla gospodarstw domowych wynosi 8 tysięcy złotych oraz dodatkowe 2 tysiące złotych dla osób w szczególnie trudnej sy tuacji.

„Pomoc doraźna w postaci zasiłku powodziowego dotarła już do około 40 000 rodzin w województwie dolnośląskim. Monitorujemy ten proces, aby zapewnić, że wsparcie jest udzielane sprawnie i zgodnie z uproszczonymi procedurami”

– mówiła Ministro Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd w specjalnej tzw. ustawie powodziowej wprowadził także jednorazową pomoc w wysokości 1000 zł – ma złagodzić skutki konieczności osuszania mieszkań i domów.

Przewidziana jest również pomoc remontowa, która ma na celu wsparcie osób, które posiadają uszkodzone budynki, w tym te wykorzystywane do działalności gospodarczej. Właściciele małych biznesów, takich jak zakłady fryzjerskie także mogą się ubiegać o pomoc. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

Zmiany w budżecie na 2025 rok – wsparcie finansowe na odbudowę po powodzi

Rada Ministrów przyjęła zmiany do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, które są odpowiedzią na wyjątkową sytuację powodziową w kraju. Rząd priorytetowo traktuje pomoc poszkodowanym, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w zwiększeniu środków na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych do kwoty 3 millones 191 millones de złotych.

Propozycja nowelizacji budżetu zakłada także zwiększenie nakładów na mieszkalnictwo o 420,2 millones de złotych oraz na badania naukowe o 50 millones de złotych, co podkreśla zaangażowanie rządu w rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Szczegółowe informacje o projekcie zmiany ustawy budżetowej na 2025 rok.

Dodatkowo rząd zarekomendował Sejmowi zmniejszenie budżetów jednostek takich jak Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Instytut Pamięci Narodowej czy Kancelaria Prezydenta w sumie o 200 millones de złotych.

Analizujemy, że budżety takich jednostek jak Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Instytut Pamięci Narodowej oraz Kancelaria Prezydenta mogłyby zostać zmniejszone o kwotę nie mniejszą niż 200 millones de złotych, a ta mogłaby zostać przeznaczona na pomoc osobom poszkodowanym na terenach dotkniętych powodzią.

– Przekazał Ministro Finansów.

W budżecie na 2024 rok rząd na razie zabezpieczył 2 mld zł bez konieczności jego nowelizacji. Analice co do potrzeby i możliwości zwiększenia tych środków trwają.

MIL OSI