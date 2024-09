Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 сентября 2024 года в ходе рабочего визита в Донецк ректор Государственного университета управления Владимир Строев провёл встречу с участницами проекта «Университетские смены».

С ректором встретились советник директора по воспитательной работе средней школы №9 города Снежное Татьяна Пилипенко и учитель физической культуры шахтёрской средней школы №18 Алина Шандюк.

Напомним, что на протяжении ряда лет коллектив сотрудников ГУУ во главе с Владимиром Строевым создаёт для школьных учителей из ДНР методическое сопровождение молодёжного туризма в рамках проекта «Университетские смены». Татьяна Пилипенко и Алина Шандюк сотрудничают с ГУУ со времён самой первой «Университетской смены», прошедшей в нашем университете, помогают в разработке методических рекомендаций в составе рабочих групп.

В результате дискуссии было принято решение расширить комплекс научно-практических разработок для системы высшего и дополнительного образования по реализации национальной задачи подготовки кадров для совершенствования управления в сфере туризма. Решение было принято в соответствии с актуальной задачей достижения ценностного суверенитета через изучение истории России и составляющих элементов культурного кода россиянина.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

в ходе рабочего визита в Донецк ректор Государственного университета управления Владимир Строев провёл встречу с участницами проекта «Университетские смены»….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Визит-в-ДНР.-Универсмены.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%91%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI