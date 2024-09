Александр Новак принял участие в Молодёжном дне международного форума «Российская энергетическая неделя»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак принял участие в Молодёжном дне в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который традиционно объединяет представителей молодёжного сообщества – школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов в отраслях ТЭК.

Молодёжный день прошёл в формате интеллектуальной игры «Кто хочет стать энергетиком», соведущим которой стал Александр Новак.

В игре приняли участие три команды, в состав которых вошли руководители и представители ключевых компаний отрасли и учащиеся профильных вузов.

Нефтегазовую отрасль представили председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и студентка первого курса магистратуры по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет Мария Сивкова. В состав команды горнодобывающей промышленности вошли член наблюдательного совета ассоциации «НП “Совет рынка„» Владимир Рашевский и студент пятого курса по специальности «Транспортные системы горного производства» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» Илья Степанов. За электроэнергетическую отрасль играли генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин и студент первого курса магистратуры по специальности «Электроэнергетика и электротехника» ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ„» Егор Сергеев.

Участники отвечали на вопросы, касающиеся истории добычи полезных ископаемых, географии значимых отраслевых объектов на территории России и в других странах мира, научных открытий, технологического процесса производства энергоресурсов и т. д.

Игроки получили возможность дважды воспользоваться подсказками – от зрительного зала и экспертов, которыми стали ректоры ведущих отраслевых вузов страны. Каждая команда ответила на все семь вопросов и заработала максимальное количество очков.

Таким образом, все три команды выиграли главный приз. Студенты получили возможность стажировки в компаниях ПАО «Газпром нефть», ассоциация «НП “Совет рынка„», ПАО «Россети», а наставников пригласили на стажировку в Правительство России.

«Энергетика – одна из самых высокотехнологичных сфер, где сегодня внедряются современные цифровые технологии. Поэтому особенно приятно видеть в этом зале талантливых, инициативных школьников, студентов, молодых специалистов отрасли, с которыми связано будущее нашей энергетики. Как вы знаете, Россия является одним из мировых лидеров в отраслях ТЭК, и для нас очень важно сохранить эти позиции», – сказал Александр Новак.

В завершение игры Александр Новак наградил участников профессиональных конкурсов в области нефтегазового комплекса и энергетики: IT-чемпионата нефтяной отрасли, Международного инженерного чемпионата CASE-IN, Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ памятными дипломами.

