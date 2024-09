27.09.2024 Wyniki badania ankietowego dotyczącego zawodu biegłego rewidenta

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wyniki badania ankietowego dotyczącego zawodu biegłego rewidenta27.09.2024

Ministerstwo Finansów publikuje opracowanie z przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego zawodu biegłego rewidenta.

Badanie miało na celu poznanie opinii uczestników rynku na temat dostępu do zawodu biegłego rewidenta oraz jego wykonywania i postrzegania.

Resort finansów wykorzysta wyniki badania do dalszych prac analitycznych.

Wyniki badania ankietowego przedstawione są w podziale na główne obszary tematyczne, tj. postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta, zawód biegłego rewidenta, działania zachęcające do wyboru tego zawodu. W ramach tych obszarów wyodrębniono kluczowe zagadnienia:

ocena postępowania kwalifikacyjnego,

usprawnienia w procesie uzyskiwania uprawnień zawodowych biegłego rewidenta,

ocena zawodu z perspektywy biegłych rewidentów, kandydatów, Studentów oraz firm audytorskich współpracujących z biegłymi rewidentami,

ocena usług świadczonych przez firmy audytorskie z perspektywy klientów tych firm,

działania zachęcające zarówno Studentów, jak i osoby posiadające odpowiednie predyspozycje do wyboru zawodu biegłego rewidenta.

Opracowanie zawiera także informacje na temat celu, sposobu i terminów przeprowadzenia badania oraz jego uczestników.

Opracowanie jest prezentacją wyników badania ankietowego i nie przedstawia stanowiska Ministerstwa Finansów na temat przyszłości zawodu biegłego rewidenta w Polsce. Zostanie wykorzystane w dalszych pracach analitycznych Ministerstwa Finansów przy tworzeniu koncepcji wspierającej dostęp do zawodu biegłego rewidenta.

Więcej informacji: wyniki badania ankietowego dotyczącego zawodu biegłego rewidenta

Material

Dostęp do zawodu biegłego rewidenta – prezentacja wyników badania ankietowegoPrezentacja​_wyników​_badania​_ankietowego​_-​_dostęp​_do​_zawodu​_biegłego​_rewidenta.pdf 1.03MB

MIL OSI