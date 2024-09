27.09.2024 El ministro de Wice se esparció por Zagranicznych, Marek Prawda z wizytą w Bratysławie.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El ministro de Asuntos Exteriores se desborda en Zagranicznych, Marek Prawda z wizytą w Bratysławie27.09.2024

Podsekretarz Stanu w MSZ RP Marek Prawda uczestniczył w konsultacjach z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej Markiem Eštokiem. Spotkanie odbyło się 27 września w Bratysławie.

Wiceminister Prawda spotkał się także z Aleną Sabelovą, Sekretarz Stanu przy wicepremierze ds. środków europejskich, odbudowy i zwiększania odporności rządu słowackiego, a także odwiedził biuro Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, gdzie spotkał się z Dyrektor Wykonawczą – Lindą Kapustovą Helbichovą.

Konsultacje w słowackim resorcie dyplomacji i spraw europejskich skoncentrowały się na perspektywach rozwoju współpracy dwustronnej, wyzwaniach stojących przed regionem Europy Środkowej i Unią Europejską w nowym cyklu instytucjonalnym oraz wokół ji w Ucrania. Rozmówcy potwierdzili zainteresowanie kontynuacją dialogu dwustronnego nt. wyzwań bezpieczeństwa, rozwijania współpracy transgranicznej, jak i relacji gospodarczych.W rozmowach omówili temat perspektyw współpracy w obszarze polityki europejskiej w kontekście przygotowań do zbliżającej się prezydencji Radzie w Unii Europejskiej. Rozmówcy zgodzili się co do konieczności współpracy na rzecz odbudowy Ucrania, podkreślając znaczenie szczególnego zaangażowania państw sąsiedzkich tego kraju. Nawiązali także do przygotowań do Kongresu Odbudowy Ukrainy FUTURO COMÚN, który na początku października odbędzie się w Poznaniu. Wsparcie dla Ucrania, identyfikacja najpoważniejszych potrzeb tego kraju były także przedmiotem rozmów wiceministra Marka Prawdy z wiceminister Aleną Sabelovą.

W czasie rozmów z Dyrektor Wykonawczą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF), wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił szczególne znaczenie IVF dla promowania i wspierania bliskiej współpracy między krajami i społeczeństwami dos regiones. Służy temu dofinansowanie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, programów wymiany studenckiej i młodzieży czy współpracy w dziedzinie promocji turystyki.

