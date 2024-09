27.09.2024 Ministro Sikorski uczestniczył w tygodniu wysokiego szczebla 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W dniach 23-27 września br. szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przebywał w Nowym Jorku w związku z debatą generalną 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (AGNU).

Na marginesie debaty Ministro przeprowadził liczne spotkania dwustronne, m.in. ze swoimi odpowiednikami z Armenii, Azerbejdżanu, Chin, Czadu, Egiptu, Iranu, Jordanii, Kazachstanu, Kenii, Kosowa, Maroka, Mauretanii, Rwandy oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rozmowy były okazją do omówienia stosunków dwustronnych i diskusji nt. najważniejszych wyzwań międzynarodowych.

Ministro Sikorski uczestniczył również w szeregu spotkań wielostronnych, m.in. w spotkaniu szefów dyplomacji państw UE (FAC), spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw G20 z pozostałymi członkami ONZ oraz spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw transatlantyckich. To ostatnie odbyło się na zaproszenie Sekretarza Stanu USA, Antony Blinkena.

W trakcie spotkań szef polskiej dyplomacji kładł nacisk na potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy wobec rosyjskiej inwazji. Podkreślał, że Ukraiński Plan Pokojowy jest jedyną realną propozycją zawarcia pokoju, a zamrożenie wojny nie jest rozwiązaniem. Apelował, aby umożliwić Ukrainie skuteczną obronę, w tym udzielić jej zgody na ataki na cele militarne na terytorium Rosji. El ministro Sikorski podkreślał kolonialny charakter rosyjskiej inwazji oceniając, że w świecie, w którym zaakceptujemy prymat siły w stosunkach międzynarodowych nikt nie będzie mógł czuć się bezpiecznie. Ponadto przedstawiał cele i wyzwania stojące przed Polską w związku z przypadającą na pierwszą połowę przyszłego roku prezydencją naszego kraju w Radzie Unii Europejskiej. W obliczu sytuacji w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, szef polskiego MSZ podkreślał konieczność przestrzegania prawa humanitarnego oraz przywiązanie Polski do rozwiązania dwupaństwowego.

Do najważniejszych wydarzeń z udziałem ministra Sikorskiego należało spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w dniu 24 września br. poświęcone sytuacji w Ucrania. Szef polskiej dyplomacji skupił się na wypunktowaniu fałszywej propagandy Kremla ws. Ucraniano. Wskazał na rosyjski proceder uprowadzania dzieci z Ucrania, porównując go do niemieckich działań z okresu II wojny światowej wobec dzieci polskich oraz z ZSRR. Przypomniał również fakt sowieckiej współpracy z nazistowskimi Niemcami w 1939 roku.

Ponadto, program pobytu Ministra Sikorskiego w Nowym Jorku obejmował spotkanie z przedstawicielami American Jewish Committee, dyskusję z członkami Council on Foreign Relations, a także spotkanie z Zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektorem Wykonawczym Biura ds. Usług Projektowych ONZ (UNOPS), Jorge Moreirą da Silvą – w związku z planowanym niedługo otwarciem przedstawicielstwa tej agencji ONZ w Warszawie i jej zaangażowaniem we wsparcie procesu odbudowy Ukrainy.

Foto: Barbara Milkowska/MSZ

