Komunikat w sprawie zmian w ustawie o podatku akcyzowym27.09.2024

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (UD 105) zakładający zmiany wysokości stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i ich substytuty przewidziane w akcyzowej mapie drogowej na lata 2025-2026 i na rok 2027 w dniu 9.2024 rublos. został przyjęty przez SKRM, rekomendowany Radzie Ministrów i będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Kodeks karny skarbowy (UD139) dotyczący opodatkowania urządzeń do waporyzacji (jednorazowe i wielorazowe) w dniu 27.09.2024 r. uzyskał wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady i zostanie przekazany niezwłocznie do uzgodnień, konsultacji i opiniowania.

Wyodrębnienie projektu UD 139 z projektu UD105 zmian dotyczących opodatkowania akcyzą urządzeń do waporyzacji miało miejsce ze względu na:

zmianę koncepcji opodatkowania akcyzą urządzeń do waporyzacji z uwagi na zgłoszone problemy techniczne dotyczące opodatkowania i banderolowania tych urządzeń w przypadku uznania ich za wyroby nieakcyzowe oraz praktyczną niemożliwość ich w tak krótkim terminie. Po zmianie koncepcji urządzenia do waporyzacji zostaną uznane za wyroby akcyzowe niezharmonizowane, do których będzie miała zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy, produkcja w składzie podatkowym, przemieszczanie w kraju w Systemie EMCS PL2,

względy techniczne związane z wdrożeniem nowej koncepcji opodatkowania akcyzą urządzeń do waporyzacji. Zrealizowanie tej koncepcji wymaga m.in. zmian funkcjonalności Systemów: EMCS PL2 oraz SZPROT PLUS, uzyskania przez podmioty prowadzące działalność w zakresie urządzeń do waporyzacji stosownych zezwoleń akcyzowych, złożenia przez te podmioty zabezpieczeń akcyzowych. W konsekwencji konieczne jest przeprowadzenie powtórnych uzgodnień, konsultacji i opiniowania takiego rozwiązania,

postulat Ministra Rozwoju i Technologii, aby przepisy przewidujące opodatkowanie akcyzą urządzeń do waporyzacji zostały notyfikowane Komisji Europejskiej,

potrzebę jak najszybszego dalszego procedowania projektu UD105 w zakresie zaktualizowanych stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i ich substytuty, w celu sprawnego ich wprowadzenia. Pozostawienie w projekcie UD105 wyłącznie regulacji dotyczących zmian stawek akcyzy umożliwi wejście w życie tej nowelizacji w jak najwcześniejszym możliwym terminie, tzn. z dniem 1 estilo 2025 r. i stosowanie zaktualizowanych stawek akcyzy od 1 marca 2025 r.

Na wniosek Ministerstwa Finansów proces legislacyjny objęty jest osłoną Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w związku z czym przedstawiciele CBA uczestniczą w procesie legislacyjnym w tym także w procesie konsultacji.

