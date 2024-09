Финансовые новости: Объем займов вырос на фоне увеличения стоимости залогов: тенденции на рынке ломбардов в первом полугодии 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Портфель займов вырос с начала года на 13% и составил 62,6 млрд рублей. Спрос на займы остается стабильным: в первой половине 2024 года в среднем за квартал ломбарды заключали чуть более 4 млн договоров. Средний размер займа увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 8% и превысил 17 тыс. рублей. Такая динамика связана с повышением стоимости залогов — в основном это изделия из золота.

По данным опроса Банка России, ломбарды выделяют три главных фактора, от которых зависит спрос на их услуги: уровень дохода населения, финансовая доступность и закредитованность населения. Подробнее читайте в материале «Тенденции развития рынка ломбардов». Фото на превью: LanKS / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21037

MIL OSI