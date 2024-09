Финансовые новости: Нужны ли биржевые торги в выходные дни: опрос Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В последние годы на российском фондовом рынке наметились новые тенденции. Брокеры начали самостоятельно сводить заявки клиентов на продажу и покупку ценных бумаг, не выходя на организованные торги. Банк России активно обсуждает с участниками рынка возможность расширения временных границ торговых сессий на бирже. Однако этот вопрос затрагивает интересы широкого круга как институциональных, так и розничных инвесторов. Регулятор намерен определить свою позицию на основании всестороннего анализа проблемы.

Фото на превью: Quality Stock Arts / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21035

