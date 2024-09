Финансовые новости: «Деньги и кредит»: почему различается инфляция в регионах России и как можно улучшить ее прогнозирование

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Вышел третий в 2024 г. номер ежеквартального научного журнала Банка России «Деньги и кредит».

Темпы роста цен в разных регионах России различны, и это может препятствовать эффективной денежно-кредитной политике. Однако анализ динамики продовольственной инфляции в российских регионах указывает на конвергенцию темпов роста цен на продовольственные товары, то есть на сокращение различий. При этом в регионах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов конвергенция выражена слабее, что может объясняться географической удаленностью (в случае Дальнего Востока), большой долей неформального сектора (для регионов Северного Кавказа) и низким проникновением сетевой розницы. Это говорит о востребованности таких мер государственной политики, как, например, усиление транспортно-логистической связанности регионов. Потребительская корзина, на основе которой рассчитывается индекс потребительских цен, включает множество категорий товаров и услуг, и в каждой из них цены определяются своим набором факторов. Чтобы учесть все разнообразие факторов при прогнозировании инфляции, имеет смысл прогнозировать ее отдельно для каждой категории и уже затем сводить показатели в общий прогноз, пришли к выводу исследователи. Их эксперименты на российских данных показали, что при таком подходе прогноз может быть намного точнее, чем при классическом (когда сразу прогнозируется показатель инфляции в целом). Во время глобальных кризисов — Великой рецессии 2008 г., европейского долгового кризиса 2011–2012 гг., пандемии 2020 г. — во многих странах регуляторы фондового рынка прибегали к такой мере его стабилизации, как запрет коротких продаж. Но этот шаг может иметь негативные последствия: из анализа данных европейских фондовых рынков за 2020 г. следует, что запрет коротких продаж ведет к росту показателей рыночного риска, на основании которых рассчитывается достаточность капитала банков. В итоге увеличивается уязвимость банковской системы. Уровень конкуренции в банковском секторе оказывает влияние на всех потребителей финансовых услуг — их издержки, доходы, возможности кредитования. Анализ конкуренции в различных сегментах финансового рынка, исследования ее влияния на общественное благосостояние и эффективность денежно-кредитной политики были представлены на XII семинаре Банка России, РЭШ и базовой кафедры Банка России в НИУ ВШЭ, обзор которого публикуется в сентябрьском номере журнала. Со всеми статьями журнала «Деньги и кредит», № 3 за 2024 г., можно ознакомиться на сайте журнала.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21038

MIL OSI