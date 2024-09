Участок около станции метро «Каширская» реорганизует правообладатель по программе КРТ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В районе Нагатино-Садовники реорганизуют участок вблизи станции «Каширская» Большой кольцевой линии метро. Правообладатель площадки дал согласие на реализацию проекта по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город планирует заключить с правообладателем земельного участка договор о КРТ. На площади 0,88 гектара предусмотрено строительство 53,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта превысят 16 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 500 миллионов рублей. По итогам редевелопмента участка в Нагатино-Садовниках появится свыше 1,2 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Площадка расположена между Каширским шоссе и улицей Маршала Шестопалова. Права на нее принадлежат ООО «Авест».

«В течение четырех лет на участке запланировано строительство общественно-деловых объектов, включая гостиницу на 250 номеров. На территории также возведут некапитальный торговый центр площадью 980 квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО.

Собянин: КРТ помогает делать городские кварталы современными и привлекательнымиГород опубликовал 32 проекта комплексного развития территорий с начала годаДо конца года число реализуемых проектов КРТ увеличится почти вдвое

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

