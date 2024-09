Удобный инструмент анализа и оценки недвижимости: ДИТ Москвы рассказал о возможностях инвестиционной карты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На инвестиционной карте столичного портала investmoscow.ru в режиме реального времени можно найти актуальные лоты на городских торгах и площадки для создания и развития производств в Москве. Сейчас здесь представлена информация о 2,4 тысячи объектов городской собственности, выставленной на торги во всех районах, а также более чем о 1,3 тысячи инвестиционных площадок, которые могут быть использованы для размещения производств в городе.

«Функциональные возможности сервиса позволяют оценить привлекательность выбранной площадки по нескольким критериям, узнать больше о предлагаемой городом недвижимости, а также подобрать подходящий под потребности и цели объект. На основе сведений инвесткарты предприниматели могут составлять предварительную оценку и принимать более взвешенные решения для запуска бизнес-проекта. Помимо исчерпывающей информации по каждому представленному лоту, на карте доступны данные о возможных мерах поддержки для бизнеса и инвесторов и общие аналитические сведения о столице: инвестиционные показатели, кадровый потенциал, объекты инфраструктуры», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

В разделе «Городские торги» инвесткарты представлена столичная собственность: здания, нежилые помещения, нестационарные торговые объекты, а также земельные участки для строительства коммерческой или административной недвижимости. Эти лоты инвесторы и предприниматели могут купить, арендовать, а также заключить договор на право ведения в них торговой и другой деятельности. С помощью фильтров есть возможность подобрать подходящий по назначению, расположению, площади, начальной стоимости и другим параметрам объект. На информационной панели слева отображается число предложений в каждой из категорий, что позволяет сэкономить время и перейти сразу к поиску актуальных лотов.

Другой раздел карты — «Инвестплощадки». В нем есть информация о земельных участках и помещениях, которые доступны для размещения разных предприятий. Здесь можно узнать о свободных площадях в особой экономической зоне «Технополис Москва» и технопарках столицы, обеспеченных инфраструктурой для размещения производств любого профиля: от металлургии и машиностроения до нанотехнологий и разработки программного обеспечения. Кроме того, в разделе размещены данные об объектах промышленных кластеров, проектах, реализуемых в рамках комплексного развития территорий, а также о предложениях из инвестиционного каталога Москвы.

Возможности инвесткарты позволяют отсортировать объекты по расположению: в границах района, рядом с нужной станцией метро или по точному адресу. Важными инструментами выступают аналитические слои, которые позволяют провести разностороннюю оценку потенциала объекта. По запросам пользователей регулярно добавляются новые слои и расширяются функциональные возможности существующих.

В пресс-службе столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики рассказали, что инвестиционная карта Москвы стала универсальным инструментом для инвесторов и предпринимателей при выборе места для создания производств в городе.

Так, аналитические слои позволяют узнать о наличии в районе парковок, интенсивности дорожного движения и возможности проезда грузового транспорта без оформления разрешительной документации, половозрастной структуре населения. Кроме того, на карте отображаются объекты инфраструктуры, расположенные в непосредственной близости от выбранной площадки, — это магазины, остановки общественного транспорта, учебные заведения и строительные площадки.

Благодаря новому аналитическому слою «Промышленность» инвестор может проанализировать расстояние от выбранной площадки до других предприятий, узнать наименование, юридические данные и сферу деятельности этих компаний. Такой подход полезен при оценке места по определенным критериям, например наличию необходимых коммуникаций и мощностей для открытия предприятия, возможных производственных опасностей.

В прошлом году появился аналитический слой «Грузовой каркас», который позволяет оценить логистическую доступность будущего предприятия или торговой точки. На нем отображается информация о дорогах, по которым грузовой транспорт может передвигаться без оформления разрешительной документации. А с помощью слоя «Интенсивность трафика» на основании геоаналитики сотовых операторов получится отследить загруженность дорог в зависимости от времени года, суток и дня недели.

Изохроны — еще один полезный инструмент инвесткарты. С его помощью рассчитывается пешая и транспортная доступность любого городского объекта. Этот показатель измеряет расстояние, которое можно преодолеть за определенное время, двигаясь из заданной точки пешком, на велосипеде или автомобиле. Изохроны используются при расчете потенциальной эффективности проекта для оценки площади покрытия и удаленности объекта от домов, транспортных остановок, школ, дорожных развязок и других объектов инфраструктуры.

Например, при открытии магазина можно построить изохрону и на основе количества жилых домов в округе посчитать приблизительное число потенциальных клиентов, которые живут в 10 минутах ходьбы от будущей торговой точки. Этот инструмент также помогает оценить инфраструктуру интересующего места и даже определить направление инвестиций в конкретном городском сегменте.

Инвестиционный портал Москвы — один из наиболее востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Здесь представлена вся информация о налоговых режимах, льготах, а также мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий. На портале есть более 40 онлайн-сервисов для инвесторов, промышленников, предпринимателей и жителей столицы. Ресурс сокращает время при поиске площадки для открытия или развития производства, предоставляет возможность оценки и предварительного расчета эффективности будущего бизнеса, открывает канал прямой коммуникации с Правительством Москвы, что, в свою очередь, позволяет городу оперативно реагировать на запросы предпринимателей и инвесторов.

Внедрение цифровых решений в сфере государственного управления соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

Сергей Собянин рассказал, как обновленная инвесткарта Москвы помогает выбрать площадку для локализации бизнеса

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144498073/

MIL OSI