Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Тенденция роста туристического потока в столицу сохраняется. За первые шесть месяцев этого года Москва приняла 12,2 миллиона гостей, что на шесть процентов больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

«Абсолютное большинство туристов — наши соотечественники из других регионов России. Чаще всего в Москву на каникулы или в отпуск приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской, Тульской областей», — отметил Мэр Москвы.

Средняя загрузка гостиниц увеличилась на 75 процентов, что на 10 процентов выше показателей первой половины 2023 года и на три процента — первой половины 2019-го. При этом растет и количество мест для размещения гостей: с начала года открылось пять гостиниц на 507 номеров.

Стабильно растет вклад туризма в экономику города. Объем туристско-экскурсионного потребления достиг 650 миллиардов рублей, из которых поступления в бюджет оцениваются в 89 миллиардов рублей. Оба показателя на треть больше аналогичных за 2019 год.

Рост туризма — результат комплексной поддержки отрасли и тесного сотрудничества города с бизнесом.

Большая часть туристической нагрузки приходится на майские праздники и летний сезон отпусков и каникул.

Летом в Москве отдохнули 7,4 миллиона туристов. Загрузка отелей в среднем была 78 процентов, что на шесть процентов больше, чем годом ранее.

При этом растут и показатели внутреннего туризма. В этом году столицу посетили 6,7 миллиона человек, что на 12 процентов выше пиковых значений лета 2019-го.

Хотя большинство путешественников именно россияне, каждый пятый гость московских отелей этим летом — иностранец.

Летний период принес в бюджет города 54,5 миллиарда рублей, а объем туристско-экскурсионного потребления составил 398,1 миллиарда рублей.

Особенно пришлись по вкусу гостям столицы летние фестивали, такие как «Территория будущего. Москва 2030» и «Лето в Москве. Все на улицу!».

Сергей Собянин: Более 12 млн человек посетили форум-фестиваль «Москва 2030»

Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов, которые проходили этим летом на Манежной площади, за пять дней собрали более 300 тысяч человек. Посетители любовались показами мод под традиционную музыку, пробовали популярные национальные блюда, а также знакомились с необычными ремеслами. На площадке можно было стать гостем свадебного шоу или увидеть восточные пейзажи на фотовыставке под открытым небом.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» прошел уже в третий раз и стал рекордным как по длительности, так и по масштабу. Число посетителей превзошло 700 тысяч — это в 1,6 раза больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятых.

Прошло более трех тысяч мероприятий: маскарады, театральные постановки, концерты симфонической музыки и мюзиклы в декорациях старинных усадеб, исторические пикники, игры на свежем воздухе в городки, бадминтон и серсо.

Фестиваль объединил 40 усадеб столицы.

«Нам удалось сформировать новую культуру выходного дня среди москвичей и туристов: посещаемость некоторых усадеб увеличилась в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил Сергей Собянин.

Популярностью пользовались почтовые станции, где можно было подписать открытку гусиным пером. С них в разные города России туристы отправили свыше 65 тысяч таких посланий.

Почти каждый второй гость фестиваля посетил павильоны «Городской дачи», было сварено 255 литров варенья из сезонных ягод.

В этом сезоне «Московского чаепития» гости пробовали и выбирали чайный купаж, который больше всего ассоциируется с Москвой. Теперь золотисто-янтарный черный чай со вкусом черной и красной смородины, земляники, с добавлением лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина можно приобрести в кофейнях столицы.

Настоящим открытием стал ледяной московский чай. Рестораны и кафе представили более 800 видов прохладительного напитка, а также предложили уникальные рецепты. Москвичи и туристы выпили около 50 тысяч литров ледяного чая.

На Тверской площади, флагманской площадке фестиваля, прошло более 500 мероприятий. Их посетили свыше 400 тысяч человек. Самыми популярными стали тематические театрализованные представления, музыкальные беседы, а также интерактивные лекции, связанные с чайной культурой, которые сопровождались полезными мастер-классами.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/11815050/

MIL OSI