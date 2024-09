Студент ВШЭ, соавтор фильма о Беслане, получил стипендию имени военкора Журавлева

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце сентября Международная медиагруппа «Россия сегодня» объявила первых получателей стипендии имени погибшего в зоне СВО военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Среди победителей конкурса — студент 4-го курса образовательной программы «Журналистика» НИУ ВШЭ Максим Селиванов. О своей документальной картине «Беслан. Запомнить то, что хочется забыть» он рассказал в интервью «Вышке.Главное». Как появился фильм — Идея фильма сложилась во многом благодаря Вышке. Зимой 2022 года, будучи на втором курсе, мы с моей коллегой и сокурсницей Ариной Коростелевой впервые побывали в Беслане. Это произошло в рамках проекта «Мастерская сетевого издания “Репортер”». Мы пообщались с людьми, впоследствии ставшими героями фильма, и прониклись трагедией 2004 года, когда террористы захватили заложников в школе №1. Мы не привезли из поездки журналистского материала, но каждый из нас долго обдумывал все, что увидел и услышал.

Затем мы выиграли конкурс «Открываем Россию заново» и летом 2023 года полетели в Приморский край, в поселок Амгу, где помогали в строительстве уникального деревянного храма. Там мы познакомились с девушкой по имени Дарья Цыганкова, студенткой иконописного факультета ПСТГУ, которая тоже выиграла конкурс. Уже после того, как мы разъехались, осенью, Даша побывала в Беслане, а затем написала нам: «Ребята, я вас запомнила как хороших операторов» — и пригласила снимать фильм про храм на месте трагедии, строительство которого остановилось из-за отсутствия финансирования. Фильмы о Беслане снимаются каждый год, но мы обратили внимание, что в основном их авторы пересказывают ход тех ужасающих событий, приводят кровавые подробности. Мы же старались не спрашивать людей о прошлом, а просили рассказать о том, что их волнует сейчас. Встречались с бывшими заложниками, родственниками погибших, с другими участниками тех событий. И оказалось, многим не хватает этого храма. Стипендия для продвижения в профессии — О конкурсе на стипендию имени Ростислава Журавлева я узнал из телеграм-канала «Практика и проекты / Институт Медиа НИУ ВШЭ». Мне в целом понравилась идея поощрения успехов студентов одним из крупнейших в России медиахолдингов. К тому же эта стипендия — увековечение памяти нашего коллеги-журналиста, погибшего при исполнении профессионального долга. Поняв, что у меня достаточно релевантного опыта, решил попробовать. Я не первый год знаком с деятельностью МИА «Россия сегодня» и посчитал, что признание от лидера медиарынка даст мне дополнительные силы и средства, чтобы двигаться в профессии. Единственная задача, которую пришлось решить, — грамотно сверстать резюме, которое необходимо было представить на соискание стипендии. Кроме фильма о строительстве храма в Беслане я включил в него и другие свои журналистские работы, а также личные достижения. Спустя некоторое время мне позвонили и сказали, что я стал победителем. В конце сентября в стенах МИА «Россия сегодня» прошла церемония вручения дипломов стипендиата, в которой приняли участие и победители из других вузов — Даниил Караев и Валерия Харченко. На встрече был и военкор Кирилл Рубцов, который говорил о Ростиславе Журавлеве — бесстрашном и воодушевляющем профессионале.

Когда учеба в радость — Выиграть стипендию было несложно. Теперь в течение всего учебного года я буду получать 50 тысяч рублей ежемесячно. Но все трудности я прошел за последние несколько лет, реализуя различные медиапроекты и стараясь одновременно хорошо учиться. Учеба местами сложная, но увлекательная за счет большого количества практики и интересных курсов. В университете нравится все, в особенности готовность Вышки помогать в решении внеучебных вопросов. Эта отзывчивость касается и помощи в создании собственных проектов, которым и стал наш с Ариной Коростелевой фильм. Сейчас главное для меня — работа над дипломом. Хотелось бы, конечно, снять документальный фильм, но есть время подумать. В остальном же планирую продолжить работу на ВГТРК, заниматься фотографией и писать статьи.

