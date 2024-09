Студенты НГУ заняли второе место на всероссийском студенческом БиоТурнире в Пущино

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 20-24 сентября в городе Пущино Московской области прошёл финал одиннадцатого всероссийского студенческого БиоТурнира. БиоТурнир — это первое в России студенческое командное соревнование биологической направленности. Каждый год задачи обновляются. Они могут быть как научно-ориентированные, так и индустриального характера. Помимо фундаментальных знаний по биологии, на этих состязаниях студенты демонстрируют умение решать научные проблемы, логически мыслить, анализировать и доказывать свою правоту в форме дискуссий.

От НГУ участвовала команда в составе студентов Факультета естественных наук: Олега Брусницына, Ярослава Габурова, Дмитрия Курбацкого (капитан), Софии Панишевой, Валерия Романова.

— Наша команда «Geneштаб» участвовала впервые. Было довольно волнительно, но, как видите, мы справились весьма неплохо. Я решил участвовать, потому что турнир пополнил бы мой список достижений для дальнейшего продвижения по академической лестнице. Также хотел попробовать новый формат научных дискуссий, решать задачи, ранее не апробированные на других турнирах, проверить свои знания и способность генерировать идеи. Ну и, конечно, пообщаться с новыми людьми, с инвесторами и узнать как можно больше о современном состоянии дел в биологии, — делится капитан команды, студент третьего курса Факультета естественных наук Дмитрий Курбацкий.



БиоТурнир проходил для участников в два этапа: региональный и финальный. Региональный этап проходил на базе НГУ, в нём приняли участие пять команд из трёх городов, включая три команды из Новосибирского государственного университета. По результатам всех боёв в финал прошли все три команды из НГУ, но на финал в Московскую область поехали только две.



В финале в Пущино участвовало 16 команд из разных городов России. Этот этап длился четыре дня. Первые два дня были отборочными, третий день — полуфиналами, и последний день — финалом.



— Честно говоря, никто из нашей команды не ожидал, что мы пройдём в финал. Задания были сложные, но очень интересные. Они охватывали разные области биологии и медицины и поднимали важные фундаментальные проблемы. В процессе их решения узнаёшь много нового, чего не расскажут на лекциях в университете. В следующем году мы обязательно будем участвовать ещё, — рассказала участница команды «Geneштаб» София Панишева.



Студенты получили колоссальный опыт. Участие в БиоТурнире — это не просто возможность проявить себя, но и шанс глубже погрузиться в научные исследования, почувствовать себя частью научного сообщества.



— У меня в целом положительные эмоции от турнира. Это приятный и полезный опыт, особенно для первого раза. Это отличное мероприятие, чтобы попробовать свои силы в применении разносторонних профильных знаний и посоревноваться с будущими коллегами, — заключает Дмитрий.

