Вчера в НГУ состоялось торжественное заседание Наблюдательного и Ученого советов НГУ, посвященное 65-летию университета. В начале заседания ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук выступил с докладом «Чтить прошлое, жить в настоящем, творить будущее». Он рассказал об истории создания университета, отдельно остановился на том, на каких принципах был основан университет, подчеркнул, что НГУ являлся развитием модели МФТИ, но при этом он стал университетом нового типа.

Новосибирский госуниверситет с самого начала задумывался как вуз для подготовки научных кадров для Сибирского отделения академии наук. Здесь преподавали учёные из институтов СО РАН, а студенты рано начинали работать в лабораториях и участвовать в научных исследованиях. Индивидуальный подход к обучению, включенность в реальные проекты и исследования с первых курсов — эти принципы лежат в основе образовательной модели университета и в настоящее время. Теперь к научно-исследовательским институтам добавились высокотехнологичные компании, индустриальные партнеры, с которыми НГУ активно выстраивает взаимодействие. Университет развивает собственную научно-технологическую повестку, работая по таким передовым направлениям, как искусственный интеллект, космическое приборостроение, медицинские технологии, новые функциональные материалы и др.

Университет за 65 лет вырос на порядок по количеству студентов: с 1966 в 1962 году до 8700 в 2024 году. Также значительно увеличилось число преподавателей — с 203 в 1962 году до 2800 в 2024 году. За 65 лет НГУ выпустил более 56 000 студентов.

НГУ сохраняет лидирующие позиции в национальных и международных рейтингах. Сейчас университет выступает центром притяжения и драйвером развития не только Академгородка, но и Новосибирской области. НГУ участвует во всех ключевых федеральных программах развития, таких как «Приоритет 2030», «Создание сети современных кампусов», Передовые инженерные школы и др. На базе НГУ функционируют Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта, Математический центр в Академгородке, Центр НТИ по новым функциональным материалам.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, поздравляя НГУ, отметил:

— Хочу поблагодарить все предыдущие поколения студентов, выпускников, преподавателей, сотрудников за ту основу, за тот авторитет, который был создан за предыдущие годы. Университет в Академгородке известен, славится, притягивает к себе. Хочу поблагодарить сегодняшний состав всего университетского сообщества за развитие этого потенциала, за то, что в изменившемся в 21 веке университет нашёл себя, выработал новую линию, новый формат, новую стратегию, при этом не потеряв главную сущность, ради которой он создавался 65 лет назад. Можно сказать, что история сделала виток, и сегодня университет снова приближается к модели Физтеха, реагируя на запрос не только академических институтов, но и технологических корпораций, инновационных предприятий, готовит специалистов как исследователей, так и инженеров, инновационных предпринимателей. Желаю университету уверенно двигаться по выбранному пути, расти и развиваться, сохраняя традиции и основу.

В ходе торжественного заседания заслуженным представителям профессорско-преподавательского состава университета вручили почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма Губернатора Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области и администрации Советского района города Новосибирска.

Награды Губернатора Новосибирской области:

Почетная грамота Губернатора Новосибирской области:

Светлана Дмитриевна Мызина, профессор кафедры молекулярной биологии и биотехнологии Факультета естественных наук НГУ.

Татьяна Юрьевна Черкашина, заведующий кафедрой общей социологии Экономического факультета НГУ.

Благодарность Губернатора Новосибирской области:

Лев Борисович Вертгейм, доцент кафедры геометрии и топологии Механико-математического факультета НГУ.

Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области:

Пантелеева Елена Валерьевна, доцент кафедры органической химии Факультета естественных наук НГУ.

Награды мэрии города Новосибирска:

Почетная грамота мэрии города Новосибирска:

Емельянов Вячеслав Алексеевич, доцент кафедры общей химии Факультета естественных наук НГУ.

Живцова Наталья Петровна, директор по организационному развитию и управлению персоналом НГУ.

Киселёва Оксана Владимировна, доцент кафедры психологии личности Факультета медицины и психологии В. Зельмана НГУ.

Коровникова Ирина Кимовна, заведующий лабораторией органической химии Факультета естественных наук НГУ.

Лякина Яна Сергеевна, старший преподаватель кафедры клинической психологии Факультета медицины и психологии В. Зельмана НГУ.

Митько Олег Андреевич, старший научный сотрудник лаборатории гуманитарных исследований НГУ.

Николаев Константин Юрьевич, профессор кафедры внутренних болезней Факультета медицины и психологии В. Зельмана НГУ.

Федин Владимир Петрович, заведующий кафедрой неорганической химии Факультета естественных наук НГУ.

Цыплаков Дмитрий Анатольевич, доцент кафедры философии Института философии и права НГУ.

Чугунова Алеся Леонидовна, специалист по учебно-методической работе 1 категории учебно-методического отдела Геолого-геофизического факультета НГУ.

Награды Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:

Медаль «За безупречный труд и отличие»:

Костенко Татьяна Владимировна, начальник административно-хозяйственного отдела Геолого-геофизического факультета НГУ.

Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»:

Бугаева Светлана Геннадьевна, доцент кафедры высшей математики Физического факультета НГУ.

Гусаченко Анна Михайловна, доцент кафедры цитологии и генетики Факультета естественных наук НГУ.

Сербо Валерий Георгиевич, профессор кафедры теоретической физики Физического факультета НГУ.

Мандрик Татьяна Ивановна, ведущий инженер лаборатории физиологии кафедры физиологии Факультета естественных наук НГУ.

Награды Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области приглашается Министр науки и инновационной политики НСО.

Почетная грамота Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области:

Нестеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры систем информатики Факультета информационных технологий НГУ.

Тимофеева Мария Кирилловна, профессор кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики Гуманитарного института НГУ.

Цыбуля Сергей Васильевич, заведующий кафедрой физических методов исследования твердого тела Физического факультета НГУ.

Благодарность Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области:

Игольников Александр Евгеньевич, доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии Геолого-геофизического факультета НГУ.

Награды администрации Советского района города Новосибирска:

Почетная грамота администрации Советского района города Новосибирска:

Демаков Павел Андреевич, ассистент кафедры общей химии Факультета естественных наук НГУ.

Ильин Максим Анатольевич, заведующий кафедрой общей химии Факультета естественных наук НГУ.

Костин Геннадий Александрович, заведующий кафедрой аналитической химии Факультета естественных наук НГУ.

Красилова Елена Александровна, начальник управления и молодежной политики и воспитательной работы НГУ.

