Собянин: Сосудистые центры получили 8 ангиографов с функцией 3D-моделирования

С начала года для сосудистых центров закупили восемь новейших ангиографов с функцией 3D-моделирования. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня 3D-технологии обеспечивают полный цикл поддержки врачей — от обучения до планирования и проведения высокотехнологичных вмешательств. Они позволяют медикам создавать высокоточные трехмерные модели сосудистой сети пациента с учетом всех анатомических особенностей», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

С помощью таких моделей врачи могут провести своеобразную репетицию операции. Это дает медикам возможность заранее спланировать маршрут к очагу поражения сосуда, выбрать оптимальное положение для установки стента и точно подобрать его размер. Благодаря этому снижаются риски во время операции, а также сокращается время ее проведения.

Еще одно важное преимущество 3D-моделей — с ними нет необходимости делать дополнительные рентген-исследования. Уменьшается лучевая нагрузка на пациентов и медицинский персонал.

Также технологии трехмерного моделирования активно применяют и для обучения рентген-хирургов.

