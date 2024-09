«Роснефть» представила межрегиональный туристический маршрут между Уфой и Оренбургом

Source: MIL-OSI Russian Language News

ПАО «НК «Роснефть», Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области во Всемирный день туризма представили межрегиональный автомаршрут «Сила природы», соединяющий Уфу и Оренбург.

Презентация прошла на АЗС «Башнефть» в Башкортостане и Оренбургской области. Представители Компании и экспертного туристического сообщества рассказали автопутешественникам об уникальных и запоминающихся местах маршрута, которые расположены между региональными центрами.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автомобилистов. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефти», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

Основная часть маршрута «Сила природы», протяженность которого составляет почти 700 км, проложена вдоль федеральной трассы Р-240. Прохождение всего пути с остановками займет у автотуриста от 2 до 5 дней в одну сторону. В зависимости от желания путешественников локации можно по-разному комбинировать. На пути следования расположены автозаправочные станции «Башнефти», что позволяет туристам не только заправиться качественным топливом, но и перекусить в дороге, получить необходимые услуги – например, подкачать шины. АЗС «Башнефти» расположены на всем протяжении маршрута, каждые 30-50 километров, что придает еще больше уверенности и комфорта путешественникам.

Автомаршрут «Сила природы» объединяет знаковые места туристского интереса на любой вкус: водохранилище, соленые озера и минеральные источники; природный парк и ландшафтно-ботанический памятник; заповедник, где созданы условия для сохранения популяции лошади Пржевальского; современный арт-центр вокруг старинного медеплавильного завода – объекта культурного наследия.

В Соль-Илецк в первую очередь едут ради знаменитых соленых озер, вода в которых обладает полезными для здоровья свойствами. Единственный на Урале комплекс из 6 озер по своим характеристикам и лечебному эффекту сравним с курортами Мертвого моря.

На территории природного заповедника «Оренбургский» реализуется проект по созданию полувольной популяции дикой лошади Пржевальского в России, занесенной в Красную книгу России.

Мурадымовское ущелье знаменито отвесными скалами, живописными крутыми поворотами горной реки Ик и 46 пещерами. В Старомурадымовской пещере имеются наскальные

тилизованные рисунки человека, сделанные более 8 тысяч лет назад в эпоху раннего неолита. Андреевские шишки – холмы, словно обитые бархатом, являются частью гряды, «распиленной» притоками реки Большой Ик.

Нугушское водохранилище расположено у низовья реки Нугуш на территории национального парка «Башкирия». Водоем является одним из самых чистых в регионе и пользуется популярностью как среди местных жителей, так и туристов.

Воскресенский завод – старейший медеплавильный завод на Южном Урале, начал работу в 1745 году и был одним из крупнейших поставщиков меди в Российской империи. Сегодня завод стал арт-объектом и центром притяжения любителей искусства.

Морская вершина – шихан Торатау, остаток барьерного рифа, поднявшегося со дна древнего Пермского моря около 300 миллионов лет назад. Рядом с Торатау расположены еще два шихана – Куштау и Юрактау. Здесь можно увидеть окаменевших морских обитателей – губки, кораллы, водоросли, иглокожие.

В с. Красноусольское приезжают за минеральной и сероводородной водой – по берегам реки Усолки бьют более 250 родников. Здесь же находится бальнеологический курорт «Красноусольск», который славится лечебными ваннами и иловыми грязями.

В последующем планируется разработать и представить новые туры в Урало-Поволжье для популяризации красоты и уникальности природы регионов России и стимулирования развития внутреннего автотуризма.

Справка: Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности Компания управляет около 3000 автозаправочных станций. В Республике Башкортостан и Оренбургской области расположено 358 АЗС «Башнефть». «Роснефть» в Республике Башкортостан и Оренбургской области представлена также комплексом производственных предприятий полного цикла: нефтегазодобыча, бурение, переработка нефти и газа, нефтехимия, научное и проектное сопровождение, а также розничная сеть. Ключевым активом «Роснефти» в Башкортостане является компания «Башнефть». Здесь также работает крупнейший научно-исследовательский и проектный институт Компании. В Оренбургской области основной нефтедобывающий актив «Роснефти» – «Оренбургнефть».



