Рахманинов, Глинка и Моцарт: на ВДНХ организуют концерты и лекции в честь Международного дня музыки

Тематическую творческую программу подготовили на ВДНХ в честь Международного дня музыки, который ежегодно отмечается 1 октября. Мероприятия продлятся весь месяц. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В павильоне “Рабочий и колхозница” для москвичей и туристов организуют концерты, лекции и спектакли. Например, посетители услышат произведения классиков — Рахманинова, Глинки, Бизе и Моцарта», — рассказала Наталья Сергунина.

Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации на странице лектория ВДНХ.

Спектакль «Признак оперы» в постановке Московского театра кукол представят 2 октября в 19:00. Зрители совершат путешествие по четырем известным сюжетам — это «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка и «Кармен» Жоржа Бизе.

3 октября в 19:00 пройдет музыкальная программа «Русские басы». В исполнении солистов Государственного академического Большого театра России и Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко прозвучат арии и романсы из репертуара певца Федора Шаляпина.

Со старинными композициями XVII века 5 октября в 19:00 выступит ансамбль Gnessin Baroque.

9 октября в 19:00 состоится концерт «Звучащие полотна: Рерих» с песочной анимацией, вдохновленной произведениями известного художника. Гости услышат армянские народные и литургические мелодии, а также музыку, исполненную на дудуке.

12 октября в 18:00 гостей ждут на лекции «Неземная красота сопрано: от Ариадны до Шемаханской царицы» из цикла «Оперный голос в истории: меняющееся и неизменное».

С поздним творчеством известного русского композитора Сергея Рахманинова и его последним произведением «Симфонические танцы» слушатели познакомятся на лекции, которая пройдет 27 октября в 16:00.

