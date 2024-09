Проект «Московское долголетие» приглашает горожан на мероприятия в честь Дня старшего поколения

Source: MIL-OSI Russian Language News

К Дню старшего поколения, который традиционно отмечают 1 октября, на площадках по всему городу пройдут мастер-классы, интеллектуальные игры и творческие встречи.

«День старшего поколения — это лучший повод посетить центры московского долголетия и стать частью большого сообщества активных москвичей “серебряного” возраста. В городе созданы уникальные возможности для самореализации, творчества, общения и оздоровления, и более 580 тысяч человек уже воспользовались ими, изменив свою жизнь. В День старшего поколения в центрах пройдут мероприятия, которые можно посетить всей семьей, потому что для нас принципиально важно, чтобы о своем долголетии москвичи начинали задумываться как можно раньше», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

29 сентября гостей приглашают посетить осенний фестиваль для всей семьи «Урожай Фест — 2024», где весь день будет работать выставка-ярмарка изделий участников проекта «Московское долголетие». Посетители смогут приобрести уникальные вещи ручной работы: украшения, предметы быта, футболки с авторскими принтами, а также домашние заготовки и сезонные овощи. Гостей ждет арт-выставка «Урожай» с дизайнерскими инсталляциями и арт-объектами с овощами и фруктами, выращенными участниками проекта «Московское долголетие». На фуд-корте будут представлены блюда из сезонных продуктов. Также в рамках фестиваля участников ждут концерты, мастер-классы и карвинг-лаборатория (вырезание фигур из фруктов и овощей). Узнать подробное расписание и зарегистрироваться можно по ссылке.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 20:00 во дворе центра московского долголетия «Пресненский» (улица Пресненский Вал, дом 14, корпус 5).

30 сентября на Тверском бульваре и в Екатерининском парке откроется фотовыставка #ЯркоеДолголетие, созданная в футуристических декорациях форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Стенд проекта «Московское долголетие» стал одним из самых ярких и креативных на площадке в Гостином Дворе. Участники фотосессии в объективе фотографа Дмитрия Исхакова примерили на себя образы молодого поколения и пофантазировали, какими могут быть долгожители будущего.

1 октября, в День старшего поколения, горожан ждет сразу несколько мероприятий. Москвичей вместе с семьями приглашают на «День гостей», который пройдет во всех 134 центрах московского долголетия. С 10:30 до 20:30 там организуют единую праздничную программу.

Утро начнется с энергичной зарядки и кулинарного мастер-класса по выпеканию шарлотки. Днем гости смогут поучаствовать в творческих занятиях: создать сувениры своими руками, разучить танцевальные движения, узнать о том, что такое персональный стиль, изучить информационные технологии.

В 18:00 всех желающих ждут на игре «Квиз долголетия». Впервые 134 команды центров московского долголетия одновременно сыграют в квиз. Кино, музыка, путешествия, спорт, кулинария — это только часть тем, в которых участники проверят свои знания. Для игры необходимо выбрать ближайший центр, сформировать команду до 10 человек и зарегистрироваться по ссылке.

В 19:30 начнется премьерный показ сериала «Я не СТАР», главными героями которого стали не профессиональные актеры, а участники «Московского долголетия».

Специалисты центров расскажут гостям о возможностях проекта, помогут подобрать занятия и запишут в подходящие группы.

2 октября с 09:00 до 18:00 в офисе Сбера по адресу: Оружейный переулок, дом 41 будет работать «Добрый маркет», где представят около тысячи изделий, созданных руками участников «Московского долголетия»: игрушки, предметы декора, украшения, свечи, сумки, картины и другое. Вход свободный.

Присоединиться к занятиям проекта «Московское долголетие» приглашают всех желающих горожан старшего возраста. Выбрать группу и записаться в проект можно на портале mos.ru или обратившись в любой центр московского долголетия.

Проект «Московское долголетие»реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

