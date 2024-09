Прогулки, игры и премьеры: на Russpass собрали идеи для осеннего отдыха в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москва отмечает Всемирный день туризма. Столица продолжает привлекать гостей в разные времена года и идеально подходит для внесезонных путешествий. Какие посетить городские парки, где посмотреть лучшие выставки и куда отправиться вместе с детьми, можно узнать в новом разделе «Осень в Москве» на Russpass.

Красота природы

В городских парках можно прогуляться среди разноцветных деревьев, послушать шуршание листвы под ногами, а также увидеть старинные усадьбы, скульптуры и пруды. На свежем воздухе можно не только наблюдать за красотой природы, но и делать интересные снимки.

Russpass подготовил маршруты по самым красивым паркам столицы. Среди них — музей-заповедник «Коломенское» с потрясающими панорамными видами с крутого берега, лесные лабиринты усадьбы Покровское-Стрешнево, литературное Переделкино, загадочный национальный парк «Лосиный Остров» и русский Версаль — усадьба Кусково. Если не хочется уходить в чащу, можно прокатиться на велосипеде или пройтись по осеннему Бульварному кольцу.

На свидание с искусством

В московских музеях предлагают оценить произведения живописи. Погуляв по парку искусств «Музеон», можно зайти в Новую Третьяковку и увидеть столицу разных эпох глазами художников из династии Васнецовых. Достойны внимания экспозиции в Музее русского импрессионизма, а также «Адепты красного» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. На завораживающие осенние натюрморты и многие другие произведения искусства можно полюбоваться в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Вкусы осени

Столичные рестораны приглашают познакомиться с межсезонным меню и оценить виды на улицы Москвы. Большинство гастрономических заведений города находится в красивых местах исторического центра. Дополнить впечатления от осеннего листопада поможет горячий тыквенный суп с итальянскими гренками, мясные салаты или горячий чай.

Театральные премьеры

Осень — это начало театрального сезона, в том числе и в Москве. В этом году пройдет более 200 премьер, среди которых и бесстрашные эксперименты, и классический балет, и искрометные мюзиклы. Зрителей ждет мастерская игра любимых актеров, красивые интерьеры и незабываемые эмоции. Особенной частью после спектакля будет прогулка по вечерней, сверкающей огнями столице.

Учиться — легко и весело

Москва подтверждает свой статус столицы детского туризма и предлагает самые разные виды развлечений и игрового обучения как для ребят, так и для их родителей, которые наверняка тоже захотят вспомнить детство. Это идеальный город для посещения во время осенних каникул. Сервис Russpass приглашает маленьких исследователей принять участие в иммерсивных шоу, квестах и мастер-классах в осенних парках, присоединиться к урокам волшебства и сценографии, а также посетить музей лего — один из крупнейших в Европе.

Сервис Russpass заработал в 2020 году. За четыре года он стал в целой туристической экосистемой, с помощью которой легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Интересные факты о путешествиях по России размещены в интернет-издании «Russpass-журнал». Кроме того, с июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Сервис создан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.

