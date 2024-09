Приглашаем на II Евразийскую конференцию по маркетингу «Маркетинг экономического роста»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает принять участие в работе II Евразийской конференции по маркетингу «Маркетинг экономического роста», которая будет проводиться 29-30 ноября 2024 года в ГУУ.

Цель конференции – обсуждение влияния маркетинга на экономический рост в условиях дестабилизации политических, рыночных и социальных процессов.

Тематика пленарной дискуссии затрагивает основные направления:

— Роль российского маркетинга в преодолении негативного влияния экономических санкций;

— Маркетинговые технологии освоения высвобождающихся рыночных ниш;

— Успехи и проблемы использования цифровых технологий в ускорении продаж;

— Причины медленного развития маркетинга в сфере B2B;

— Ускорение реализации высокотехнологичных решений для достижения импортонезависимости на базе моделей, технологий и инструментов маркетинга;

— Новые отрасли и сферы деятельности маркетологов.

В рамках конференции будут работать следующие секции:

Секция 1. Маркетинг в Большой Евразии: опыт и тренды;

Секция 2. Маркетинг инновационных продуктов: завоевание рыночных ниш;

Секция 3. Развитие промышленного маркетинга;

Секция 4. Новые цифровые маркетинговые решения;

Секция 5. Лояльность и геймификация в маркетинге;

Секция 6. Персонализация в маркетинге: поиск актуализированных покупателей;

Секция 7. Маркетинговые технологии в ритейле и маркетплейсах;

Секция 8. Проектирование и капитализация устойчивых брендов;

Секция 9. Развитие технологий рекламы и PR.

Формат конференции: смешанный. Участие в конференции бесплатное. Для участия в работе конференции необходимо до 15 октября 2024 года пройти регистрацию.

Статьи конференции будут опубликованы в сборнике и переданы в РИНЦ. Лучшие статьи по решению организационного комитета будут опубликованы в монографии. Детали и подробности в информационном письме.

Всю дополнительную информацию можно найти в информационном письме или на официальном сайте конференции.

