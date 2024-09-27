Приглашаем на II Евразийскую конференцию по маркетингу «Маркетинг экономического роста»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Государственный университет управления приглашает принять участие в работе II Евразийской конференции по маркетингу «Маркетинг экономического роста», которая будет проводиться 29-30 ноября 2024 года в ГУУ.
Цель конференции – обсуждение влияния маркетинга на экономический рост в условиях дестабилизации политических, рыночных и социальных процессов.
Тематика пленарной дискуссии затрагивает основные направления:
— Роль российского маркетинга в преодолении негативного влияния экономических санкций;
— Маркетинговые технологии освоения высвобождающихся рыночных ниш;
— Успехи и проблемы использования цифровых технологий в ускорении продаж;
— Причины медленного развития маркетинга в сфере B2B;
— Ускорение реализации высокотехнологичных решений для достижения импортонезависимости на базе моделей, технологий и инструментов маркетинга;
— Новые отрасли и сферы деятельности маркетологов.
В рамках конференции будут работать следующие секции:
Секция 1. Маркетинг в Большой Евразии: опыт и тренды;
Секция 2. Маркетинг инновационных продуктов: завоевание рыночных ниш;
Секция 3. Развитие промышленного маркетинга;
Секция 4. Новые цифровые маркетинговые решения;
Секция 5. Лояльность и геймификация в маркетинге;
Секция 6. Персонализация в маркетинге: поиск актуализированных покупателей;
Секция 7. Маркетинговые технологии в ритейле и маркетплейсах;
Секция 8. Проектирование и капитализация устойчивых брендов;
Секция 9. Развитие технологий рекламы и PR.
Формат конференции: смешанный. Участие в конференции бесплатное. Для участия в работе конференции необходимо до 15 октября 2024 года пройти регистрацию.
Статьи конференции будут опубликованы в сборнике и переданы в РИНЦ. Лучшие статьи по решению организационного комитета будут опубликованы в монографии. Детали и подробности в информационном письме.
Всю дополнительную информацию можно найти в информационном письме или на официальном сайте конференции.
II ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАРКЕТИНГУ
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 27.09.2024
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Приглашаем на II Евразийскую конференцию по маркетингу «Маркетинг экономического роста»