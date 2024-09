Правительство освободило регионы от погашения части реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 26 сентября 2024 года №1307

Регионы будут освобождены от погашения в 2024 году двух третей реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Согласно постановлению, подписанному Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, указанная задолженность списывается в 2025 году.

Решение принято по указанию Президента. Во время оглашения Послания Федеральному Собранию 29 февраля Владимир Путин отметил, что считает необходимым снизить долговую нагрузку регионов, и предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Михаил Мишустин, представляя в апреле отчёт о работе Правительства в Госдуме, уточнил, что списание задолженности с возможностью направлять высвободившиеся средства на реализацию крупных проектов поможет регионам решить инфраструктурные задачи, в том числе по строительству, обновлению коммунальных сетей, газификации и прокладке транспортных магистралей.

