Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве в этом году капитально отремонтируют 87 жилых панельных домов, построенных по типовым проектам. Это будут здания, панели фасада которых при изготовлении на заводе были облицованы плиткой мелкого и среднего размеров. С течением времени она потеряла цвет или осыпалась. В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что для ремонта стен таких домов разработали специальную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Это позволит продлить срок службы фасадов минимум на 30 лет.

Два оттенка белого дома на улице Косыгина

Такую технологию уже применяют при капитальном ремонте здания по адресу: улица Косыгина, дом 7. 16-этажный жилой дом возведен в 1967 году по проекту типовой серии, считавшейся в то время достижением в сфере строительства. Нередко в таких зданиях размещались гостиницы или общежития.

Специалисты уже восстановили фасад. Работы прошли в несколько этапов для удобства жителей. На первом очистили поверхности, затем — отшлифовали и ликвидировали трещины. И на третьем, заключительном этапе нанесли клей, полимерцементые смеси на армирующих составах, а также слой фактурной штукатурки. Дом покрасили в кремово-белый и папирусно-белый цвета.

Позже отремонтировали цоколь и подъезд, а также обновили стеклопакеты в местах общего пользования. В настоящее время приводят в порядок кровельное покрытие, предварительно демонтировав старое.

Интенсивно-желтого цвета дом на юго-западе

Аналогичным образом в этом году отремонтировали объект по адресу: улица Цюрупы, дом 11, корпус 1. Работы тоже прошли в несколько этапов, в завершение которых строение окрасили в кремово-белый и интенсивный желтый цвета. Кроме того, обновили цоколь, в местах общего пользования установили новые окна и заменили балконные экраны. Кроме того, привели в порядок подъезды, отремонтировали откосы и обустроили новую отмостку. Девятиэтажный жилой дом построили в 1976 году по проекту типовой серии. Пластику фасада формируют ритмичные ряды балконов и лоджий.

Дом с ризалитами на Симферопольском бульваре

Еще один объект в ЮЗАО, который капитально отремонтировали в текущем сезоне, расположен по адресу: Симферопольский бульвар, дом 4а. Основные работы по восстановлению фасада здания уже закончили, в частности, специалисты отбили старую мелкоразмерную плитку, зашпаклевали образовавшиеся пустоты, нанесли новый слой клея и грунтовки, уложили утеплитель в швы и загерметизировали их. Здание окрашено в белый и цвет «синий арагонит». Кроме того, здесь также поменяли окна, балконные экраны и обновили входы в здание. 16-этажный жилой дом возвели в 1981 году. Пластику фасада поддерживают ризалиты, в которых размещены места общего пользования и кухонные помещения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144422073/

MIL OSI