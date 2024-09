Source: MIL-OSI Russian Language News

На федеральной территории «Сириус» в десятый раз прошёл форум «Микроэлектроника». Ключевое информационное событие в мире электронных технологий. За время своего существования эта площадка превратилась в одно из наиболее важных событий профессионального сообщества, благодаря деловой и научной программам. В пленарном заседании форума принял участие директор Института компьютерных наук и кибербезопасности СПбПУ Дмитрий Зегжда.

Приветствуя участников форума, президент России Владимир Путин отметил: Электронная промышленность — одна из ключевых, стратегических отраслей современной экономики. От её развития во многом зависят обороноспособность и безопасность нашей страны, её индустриальный и научный потенциал, состояние инфраструктуры, финансового сектора, качество жизни граждан .

На пленарном заседании, посвящённом доверенным программно-аппаратным комплексам и ЭКБ для объектов критической информационной инфраструктуры, обсудили и вопросы информационной безопасности. С докладом «Перспективные методы исследования и оценки киберустойчивости доверенных ПАК для объектов КИИ» выступил директор ИКНК СПбПУ Дмитрий Зегжда.

Дмитрий Петрович обозначил парадигму, по которой, по его мнению, должна развиваться киберустойчивость микроэлектроники: Требования доверенности [там] более жёсткие, чем требования надёжности, микроэлектроника должна не только функционировать без сбоев и быть устойчивой к кибервоздействиям, но, главное, её реакция на внешние сигналы должна быть предсказуемой .

Ключевая цель форума «Микроэлектроника» — комплексное решение актуальных вопросов разработки, производства и применения отечественной электронной компонентной базы и высокоинтегрированных электронных модулей, а также содействие развитию отечественной микроэлектроники.

