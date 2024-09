Поздравляем с Всемирным днём туризма!

Source: MIL-OSI Russian Language News

История Всемирного дня туризма начинается с 1925 года, когда в Гааге был создан Международный конгресс официальных туристских организаций, который сейчас носит название Всемирной туристской организации (United Nations World Tourism Organization – UNWTO). Именно она учредила в 1979 году Всемирный день туризма, который у нас в стране отмечается с 1983 года.

Праздник призван привлечь внимание к возможностям развития международного взаимодействия в сфере путешествий. На данный момент около 6% мирового валового национального продукта приходится на туризм, а примерное количество туристических поездок по всему миру достигает 1,3 миллиарда.

Государственный университет управления поздравляет с праздником кафедру управления в международном бизнесе и индустрии туризма. Желаем преподавателям талантливых учеников, студентам – хорошей учёбы, а выпускникам – интересной и насыщенной трудовой жизни в условиях активного развития внутреннего туризма и поисков новых направлений для зарубежных туров. Всем прочим любителям путешествий множества незабываемых впечатлений и ярких фотографий на фоне красот природы и памятников архитектуры.

