От бутылочек до комбинезонов: сеть детских магазинов помогает приграничным территориям Курской области

Крупнейшая сеть детских магазинов при содействии Правительства Москвы отправила жителям приграничных территорий Курской области более 65 тысяч товаров. В качестве гуманитарной помощи собрали по 7,5 тысячи упаковок пеленок и памперсов, 3,5 тысячи штук мыла, столько же детских бутылочек и сосок.

О детской одежде сеть тоже не забыла — в регион отправили более 40 тысяч детских комбинезонов, рубашек и кофт, а также ползунков. Все это семьи из Курской области получат безвозмездно.

Столица одной из первых подключилась к помощи жителям приграничных регионов. Неравнодушные горожане и владельцы бизнеса оказывают соотечественникам финансовую поддержку и собирают гуманитарные грузы. В этом им помогают волонтеры и благотворительные фонды.

Ранее пять миллионов рублей передал победитель гастрономического конкурса в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Многие торговые сети оказывают пострадавшим областям ежедневную поддержку: помогают с размещением эвакуированных сотрудников, обеспечивают бесперебойную работу продуктовых магазинов и собирают сотни тонн гуманитарных грузов. К ним присоединяются маркетплейсы, доставляя еду и необходимые вещи, а также кофейни, сотрудничающие с благотворительными фондами.

