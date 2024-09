Оказаться в мегаполисе будущего: как отметит восьмилетие павильон «Умный город» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Уже восемь лет гости павильона «Умный город» на ВДНХ могут узнать больше об ИТ-проектах столицы и ключевых решениях, делающих жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной. В честь дня рождения павильона у посетителей есть возможность погрузиться в мир инноваций и развлечений будущего, а также получить памятные подарки. В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали о том, какую программу подготовили для гостей интерактивной выставки 28 сентября.

«Москва — один из самых умных мегаполисов мира, город, в котором технологии ежедневно помогают человеку и делают его жизнь комфортнее, ярче и интереснее. Москвичи уже не представляют свою жизнь без удобных сервисов, гаджетов и интеллектуальной городской среды. Но технологический прогресс не останавливается ни на минуту, поэтому в день рождения павильона мы предлагаем всем посетителям представить себя жителями мегаполиса будущего и поучаствовать в повседневных развлечениях новой эпохи: посоревноваться в роботизированных гонках, создать собственного робота, прогуляться по метавселенной ВДНХ, собрать квантовый компьютер и очистить космос от мусора. Интерактивная и разнообразная программа будет интересна и детям, и взрослым. Через увлекательное погружение в мир технологий будущего гости смогут расширить знания об ИТ-проектах столицы настоящего», — отметила Анастасия Шарова, начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий.

Метавселеннная ВДНХ и гонки на робошарах

Знакомясь с интерактивной экспозицией и узнавая больше о высокотехнологичных проектах и сервисах, катаясь на настоящем велосипеде по метавселенной ВДНХ или путешествуя по цифровым двойникам знаковых мест в кабинке канатной дороги, в развлекательном и интерактивном формате гости познакомятся с достижениями и технологиями, которые применяются в столице.

Так, все желающие прогуляются по виртуальной цифровой копии главной выставки страны. Метавселеннная ВДНХ — это более 80 объектов и 400 экспонатов, воссозданных с такой высокой степенью точности, что можно рассмотреть мельчайшие детали зданий или архитектурный ансамбль целиком, увидеть брызги фонтанов и колышущиеся на ветру листья, познакомиться с экспозициями некоторых павильонов. Горожанам предложат отправиться в компании цифрового двойника певца Вани Дмитриенко на уникальную геймифицированную экскурсию, во время которой они переместятся во времени, побывают в космосе, заглянут в ядерный реактор и окажутся на съемочной площадке.

Для любителей скорости и соревнований пройдут гонки на робошарах. Трасса выполнена в виде лабиринта, и участникам предстоит провести свой шар через все препятствия — трамплины, качели и тупики. Для управления своим робошаром у каждого гонщика в руках будет планшет. Еще в павильоне можно узнать о принципах работы квантовых компьютеров и их потенциале для решения сложнейших задач, а также почувствовать себя физиками-ядерщиками и самостоятельно запустить виртуальное вычислительное устройство будущего.

Основы робототехники и уборка космического мусора

Помимо этого, посетители окунутся в мир инноваций и поймут, как искусственный интеллект используется на Земле и за ее пределами. Им предстоит самостоятельно сортировать космический мусор и познакомиться с технологиями, которые позволят очистить космос от загрязнений.

В павильоне состоятся мастер-классы, на которых горожане научатся основам робототехники и создадут своего робопомощника. Под руководством эксперта участники спроектируют робота из элементов конструктора и узнают о том, как создавать и программировать механизмы для выполнения необходимых операций. На память о визите предложат сделать фотографии в брендированной фотозоне «МетаВДНХ» вместе с ростовой фигурой гида по метавселенной Вани Дмитриенко.

Гостей ждут с 12:00 до 18:00. Предусмотрены и брендированные подарки за участие в мероприятиях: портативные аккумуляторы, блокноты, наборы наклеек с логотипами цифровых сервисов Москвы, картхолдеры и другое. А победители конкурса, который проходит в официальной группе павильона «Умный город» в социальной сети «ВКонтакте», смогут получить один из суперпризов — толстовку, рюкзак, шопер или бейсболку, которые можно украшать входящими в комплект патчами на липучках.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить все условия: подписаться на аккаунт павильона, сделать репост записи о конкурсе, поставить лайк, написать комментарий и посетить день рождения «Умного города» 28 сентября. Участникам конкурса потребуется подтвердить на ресепшене выполнение всех условий, а уже в 17:00 будут объявлены победители, выбранные с помощью генератора случайных чисел.

Павильон «Умный город» на ВДНХ был открыт в 2016 году. Здесь можно бесплатно принять участие в мастер-классах, квестах, воркшопах по программированию, курсах по 3D-моделированию, робототехнике и других мероприятиях. Экспозиция открыта для посещения с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Групповые экскурсии по выставочной зоне павильона проводятся каждый час. Чтобы попасть на них, понадобится предварительная регистрация на официальном сайте. Прогуляться по центру можно самостоятельно, скачав приложение «Узнай Москву» и найдя аудиогид в разделе «Умный город».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144513073/

MIL OSI