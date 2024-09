На Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится расписание движения поездов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 20:20 27 сентября до 29 сентября на Белорусском и Савеловском направлениях первого Московского центрального диаметра изменится расписание движения поездов.

На Белорусском направлении часть поездов дальнего пригорода, следующих на Белорусский вокзал, будут приходить на пути № 14 и 15 вместо путей № 1–5. Изменения можно уточнить на информационных табло станций.

Часть составов дальнего пригорода отменят, некоторые проследуют только от и до станции Фили. Отменили часть экспрессов до Можайска и Звенигорода. Некоторые поезда пройдут станции Беговая и Тестовская без остановки. Поезда со станции Усово проследуют лишь от и до станции Рабочий Поселок. Интервалы движения увеличат до 15 минут.

На Савеловском направлении некоторые поезда отменят, некоторые проследуют укороченными маршрутами от и до станции Савеловская. Интервалы движения частично увеличат до 15 минут.

В период ограничений будут проводиться работы по модернизации путевой инфраструктуры.

Изменится график движения некоторых аэроэкспрессов. Для поездок в аэропорт Шереметьево можно будет воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино» — это маршруты № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).

С расписанием движения автобусов и аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании. График движения пригородных и городских поездов доступен в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.

Пассажиров просят заранее планировать поездки.

