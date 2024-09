«Наши студенты с удовольствием приедут в кампусы Вышки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Михаил Дмитриев / Высшая школа экономики

26 сентября в историческом здании НИУ ВШЭ на Покровском бульваре — Доме Дурасовых состоялась встреча руководства Вышки с делегацией из Азербайджана. Представители высших учебных заведений обсудили возможные направления сотрудничества. Также было подписано соглашение между Высшей школой экономики и Бакинским государственным университетом. До начала официальной части гостям организовали экскурсию по корпусу на Покровке и Дому Дурасовых. С приветственным словом выступил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, который подробно рассказал о Вышке. Он, в частности, отметил многопрофильность университета, обратив внимание на то, что, помимо экономических подразделений, в НИУ ВШЭ есть факультеты математики, физики, химии, биологии, географии, компьютерных наук и креативных индустрий, а также инженерные направления подготовки. Он подчеркнул, что Высшая школа экономики является университетом первого выбора для талантливых абитуриентов как из России, так и из других стран мира. Никита Анисимов выразил уверенность в том, что сотрудничество с азербайджанскими вузами позволит создать качественные программы академического обмена и студенческой мобильности.

Адалат Джалал оглы Мурадов, ректор Азербайджанского государственного экономического университета, поприветствовал присутствующих и поблагодарил за теплый прием. Он представил свой вуз: «У нас более 20 тысяч студентов. Мы ведем обучение на основных образовательных программах на нескольких языках. Также у нас 10 программ обучения в рамках двух дипломов». Он также отметил, что Азербайджанский государственный экономический университет видит спрос на образование на русском языке и создание новых совместных программ, в том числе онлайн, что может привести к повышению привлекательности обучения. «Мы можем подумать о создании совместного факультета, если вам это будет интересно. Я готов все полномочия передать Вышке в рамках этого факультета. Наши студенты с удовольствием приедут в Москву, Санкт-Петербург и другие города», — уверен Адалат Джалал оглы Мурадов.

Эльчин Сафарали оглы Бабаев, ректор Бакинского государственного университета, отметил, что НИУ ВШЭ славится не только качеством образования и исследований, но и инфраструктурой. «Мы заинтересованы в сотрудничестве, нужно идти вперед и расширять горизонты взаимодействия. Нам интересны ваши ученые и профессора для преподавания у нас», — сказал он. При этом ректор Бакинского госуниверситета подчеркнул, что название «Высшая школа экономики» не отражает всего спектра направлений обучения и разнообразия уровней образования, которые представлены в университете. «Университет можно было бы назвать Высшей школой всех наук», — заявил Эльчин Сафарали оглы Бабаев.

Ректор Азербайджанского технологического университета Яшар Адил оглы Омаров в свою очередь заявил о желании создать программы двух дипломов с российскими университетами, в том числе с Вышкой. «У нас есть факультет экономики и управления, где мы могли бы наладить сотрудничество, есть и программы по дизайну и IT», — заметил он. Азербайджанская делегация выразила заинтересованность не только в открытии программ двух дипломов, но и в совместных публикациях. В завершение официальной части Высшая школа экономики и Бакинский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве.

https://www.hse.ru/news/edu/967246868.html

