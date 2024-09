«Наука в лицах» в Новосибирске: герои среди нас

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

1 октября в Новосибирском государственном университете откроется выставка «Наука в лицах» — галерея портретов выдающихся российских ученых, инженеров, авторов инновационных разработок, лауреатов премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.

В 2024 году героиней проекта «Наука в лицах» стала выпускница Факультета естественных наук НГУ, заведующая группой генной иммунотерапии Института биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Ирина Алексеенко — разработчик невирусного генотерапевтического препарата для лечения рака.

Препарат для лечения солидных опухолей, разработанный командой Ирины Алексеенко, первым в России получил разрешение на проведение клинического исследования. В первой фазе исследования принимали участие пациенты, для которых были исчерпаны традиционные методы лечения, при этом у ряда пациентов наблюдалась положительная динамика и стабилизация заболевания, и ни у одного из пациентов не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с препаратом.

О разработке и исследовании Ирина Алексеенко расскажет в ходе мероприятий научно-производственного форума НГУ «Золотая долина», который пройдет 31 октября-1 ноября. Она выступит спикером секции «Медицина и фармацевтическая промышленность», а также проведет встречу со студентами университета.

Среди героев выставки есть и молодые новосибирские ученые: Екатерина Гризанова, кандидат биологических наук. ведущий научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета; Сергей Павлушин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии Института систематики и экологии животных СО РАН, отмеченные премией Президента РФ в разные годы; а также Сергей Адонин, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН.

Выставка «Наука в лицах» будет доступна для посещения в учебном корпусе (ул. Пирогова, 1), в холле второго этажа до 1 ноября. В экспозицию войдут портреты участников всех трех сезонов проекта – авторов инновационных разработок и научных достижений в области медицины и биотехнологий, IT-технологий, транспорта, металлургии, космической отрасли, добычи полезных ископаемых и нефтегазохимии, сельского хозяйства, атомной отрасли и других. В частности, героями третьего сезона стали авторы биопринтера для «выращивания» тканей из клеточного материала, агрегатов космических аппаратов федерального проекта «СФЕРА», отечественных автомобилей AURUS, российской нейросети Kandinsky, катализаторов для нефтехимии и других разработок.

Осенью 2024 года выставку «Наука в лицах» представят на площадках крупнейших российских вузов в регионах страны, а в ряде вузов герои проекта выступят с живыми лекциями и расскажут о своих научных достижениях, развитии российской науки и карьерных перспективах для молодых ученых в разных отраслях.

Портреты ключевых представителей российской науки и технологического сектора можно будет увидеть в вузах Новосибирска, Казани, Санкт-Петербурга, Архангельска, Владивостока, Нижнего Новгорода, Перми, Тюмени, Уфы, Самары, Бердянска. В ноябре выставка будет представлена на площадке IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус».

Выставка «Наука в лицах» входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации. Выставка проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Партнер проекта – компания СИБУР.

Информация о героях проекта доступна на сайте Десятилетия науки и технологий: https://наука.рф.

https://www.nsu.ru/n/media/news/atmosfera/nauka-v-litsakh-v-novosibirske-geroi-sredi-nas/

MIL OSI