Московские рентгенологи с помощью искусственного интеллекта обработали 13 миллионов исследований

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Источник: Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ)

Использование искусственного интеллекта (ИИ) значительно улучшило обработку результатов медицинской визуализации в Москве: с 2020 года радиологи проанализировали более 13 миллионов исследований. По словам Анастасии Раковой, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития, интеграция технологий искусственного интеллекта изменила процесс выявления заболеваний.

«Сегодня диагностика заболеваний, в том числе диагностическая радиология, во многом зависит от использования искусственного интеллекта», – пояснила Ракова. Внедренные в 2020 году сервисы сыграли важную роль в анализе медицинских изображений, а с 2023 года они были включены в тариф CME на маммографию в качестве второго мнения». Кроме того, с мая 2024 года ИИ работает в экспериментальном режиме для автономного определения норм при проведении флюорографии и рентгенографии грудной клетки». На сегодняшний день ИИ помог врачам проанализировать более 13 миллионов лучевых исследований, повысив точность диагностики и сделав ее более доступной для граждан.

Сервисы на базе ИИ не только ускорили обработку больших объемов данных, но и повысили точность диагностики, особенно на ранних стадиях заболеваний, сделав ее более доступной для граждан. Диагностические инструменты на базе ИИ способны выявить признаки 38 различных заболеваний, включая рак легких и груди, пневмонию, остеопороз позвоночника и грыжу межпозвоночного диска. Более того, комплексные услуги ИИ позволяют выявить до 12 патологий на одном медицинском снимке.

«Комплексные решения на основе искусственного интеллекта очень полезны для радиологов», – говорит Юрий Васильев, старший консультант по радиологии Департамента здравоохранения Москвы, генеральный директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Эти сервисы позволяют рентгенологам выявлять признаки нескольких патологий одновременно на одном снимке, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно контролировать состояние пациентов».

Развитие сервисов искусственного интеллекта в Москве является частью продолжающегося эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину, начатого Департаментом социального развития Москвы совместно с Центром диагностики и телемедицины при поддержке Департамента информационных технологий города.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует целям национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и столичного регионального проекта «Цифровое государственное управление».

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