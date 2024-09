Москвичи почти в три раза чаще стали обращаться за видеоконсультациями к сотрудникам центров госуслуг

Source: MIL-OSI Russian Language News

С начала года сотрудники центров госуслуг «Мои документы» провели почти восемь тысяч видеоконсультаций. Это почти в три раза превышает результаты аналогичного периода 2023 года. В общей сложности с начала появления сервиса в 2021 году специалисты провели для горожан более 13 тысяч консультаций по видеосвязи. Сегодня благодаря услуге на портале mos.ru москвичи могут не выходя из дома проконсультироваться по вопросам, касающимся государственных услуг. Для этого достаточно записаться на портале.

Чаще всего в этом году пользователи обращались за видеоконсультациями по вопросам начислений жилищно-коммунальных платежей, выплат и компенсаций семьям с детьми и многодетным семьям, выплат и льгот пенсионерам и людям предпенсионного возраста, а также на тему опеки и попечительства.

С 2024 года у горожан появилась возможность получить онлайн-консультации по вопросам перерасчета жилищно-коммунальных платежей, начислений и задолженностей, подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, ученых степенях и званиях. Стали доступны и видеоконсультации по вопросам опеки, связанным с выдачей предварительного разрешения на сделки с имуществом и распоряжением денежными средствами несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан. Получить предварительную информацию по распоряжению денежными средствами со счета подопечного горожане могут и в телеграм-канале с помощью чат-бота «Опека».

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, сегодня благодаря сервису на портале mos.ru можно задать вопросы не только сотрудникам центров госуслуг «Мои документы», но и представителям 13 ведомств. Онлайн-консультации доступны более чем по 200 различным темам. Например, можно узнать о порядке оформления свидетельства о рождении, пенсии, загранпаспорта, ИНН, полиса обязательного медицинского страхования, а также о других значимых услугах.

С помощью сервиса «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате» жители столицы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на mos.ru, могут за несколько минут записаться на онлайн-встречу с помощью любого электронного устройства, не посещая учреждение. Для этого на портале в каталоге услуг для жителей необходимо перейти в раздел «Документы», затем выбрать «Популярное в разделе», далее — «Запись на консультацию и личный прием в онлайн‑формате» и нажать на кнопку «Запись на онлайн‑консультацию к специалисту центра госуслуг или ведомства». Заявитель может выбрать жизненную ситуацию и интересующую категорию, а также удобную дату и время получения консультации. Приглашение на онлайн-встречу и ссылка для подключения придет в личный кабинет и на адрес электронной почты. Продолжительность одной консультации — до 20 минут.

Онлайн-консультации имеют информационный характер. Для подачи документов заявителю необходимо лично обратиться в любой удобный центр госуслуг или воспользоваться электронными услугами на портале mos.ru.

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

