Между станциями Перово МЦД-3, метро и Шоссе Энтузиастов МЦК проложат удобные маршруты

Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают удобные пешеходные и транспортные маршруты между станцией Перово третьего Московского центрального диаметра, метро и Шоссе Энтузиастов Московского центрального кольца на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача — обеспечить пешеходную и транспортную доступность станций и значимых объектов, которые располагаются рядом, это медицинский центр, больница, поликлиника, несколько школ. В границы благоустройства вошли улицы Электродная, Перовская, Кусковская и Плеханова», — отметил Петр Бирюков.

Специалисты расширят тротуары и поменяют их покрытие общей площадью 47,3 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложат 42 тысячи квадратных метров асфальта, организуют парковки почти на 250 машино-мест. Здесь также появится 17 остановок общественного транспорта с беспроводной связью и зарядными слотами.

В районе модернизируют системы освещения. Территорию около транспортных объектов будет освещать более 160 фонарей и 345 уличных торшеров с энергоэффективными лампочками. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют 75 опорами контрастного освещения.

Обновят семь детских площадок и три места для занятий спортом. Благоустроят еще три новых площадки — для баскетбола, текбола и уличных тренажеров. На улице Плеханова благоустроят сквер, а для подростков и молодежи сделают бетонный памп-трек площадью 450 квадратных метров с элементами скейт-парка.

Около станций разобьют более 71 тысячи квадратных метров газона и свыше тысячи квадратных метров цветников. Осенью планируется высадить более 60 лип и кленов, 4,1 тысячи кустарников.

