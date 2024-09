Марат Хуснуллин открыл офис банка и памятник строителям-восстановителям в ДНР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, где принял участие в открытии банковского офиса, памятника и провёл совещание по социально-экономическому развитию региона.

«Финансовая система – это основа, без которой новые регионы не смогут развиваться достаточным темпом. После открытия обновлённого офиса ПСБ провели совещание по этой теме. Обсудили в том числе точки роста по ипотеке и кредитованию предприятий – участников СЭЗ», – рассказал вице-премьер.

Он добавил, что этот офис ПСБ – одно из более чем 20 отделений банка в Мариуполе. Он работает и для физических, и для юридических лиц. В банке предусмотрен ипотечный центр, а также несколько банкоматных зон, в том числе с доступом 24/7.

Кроме того, зампред Правительства открыл памятник строителям-восстановителям. На каждой стороне мемориала находятся бронзовые барельефы восстанавливаемых объектов – школы искусств, больницы интенсивного лечения, Приазовского гостехуниверситета и образы строителей за работой.

«Во многом именно благодаря им жизнь в новых регионах возродилась. Так что этот монумент – своего рода “спасибо„ 35 тысячам строителей со всей страны, причастных к восстановительным работам в новых регионах», – сказал Марат Хуснуллин.

Завершая рабочую поездку, вице-премьер посмотрел, как восстановили Центральную школу искусств, и обсудил программу социально-экономического развития ДНР.

«Наша задача – составить её на три года и шесть лет так, чтобы она максимально привела к достижению целей, которые поставил Президент. Нужно сейчас определить стратегию и приоритеты. Ключевое – жильё, дороги, социальный и экономический блоки, запуск производств», – отметил Марат Хуснуллин.

