Марат Хуснуллин: В рамках международного сотрудничества Росреестр заключил 22 соглашения и меморандума

Россия расширяет международное сотрудничество в сферах недвижимости и землепользования. Начиная с 2020 года Росреестр заключил 22 меморандума и соглашения о взаимодействии с профильными ведомствами других стран, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В том числе три меморандума заключены с начала этого года с Киргизией, Индией и Сербией. Изучение зарубежных практик необходимо для повышения качества услуг в сфере земли и недвижимости и построения Национальной системы пространственных данных (НСПД). Помимо этого, обладая передовыми компетенциями в отрасли, ведомство содействует другим странам в развитии сферы регистрации прав и кадастрового учёта, создании современных геоинформационных ресурсов. Один из таких крупных международных проектов – создание геопортала инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ, который реализуется на базе разработанной Росреестром единой цифровой платформы “НСПД„», – сказал Марат Хуснуллин.

Геопортал инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ – один из четырёх крупных международных проектов ведомства, который реализуется на площадке Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли. Соответствующий перечень поручений подписан Президентом России в ноябре 2022 года.

«Геопортал создаётся с использованием опыта разработки и технологических решений российской государственной информационной системы “Единая цифровая платформа «НСПД»„. Он обеспечит быстрый и удобный доступ для граждан, бизнеса, профессиональных участников рынка к открытым геопространственным данным государств – участников СНГ и созданным на их основе электронным сервисам. В настоящее время в рамках плана-графика проработан вопрос предоставления инфраструктуры государственной единой облачной платформы для размещения и функционирования портала. Всеми участниками Межгоссовета СНГ сформировано техническое задание для выполнения работ первой очереди, согласованы базовые наборы данных для функционирования сервисов. Ввести геопортал в эксплуатацию планируется в 2025 году», – сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Ещё три совместных международных проекта Росреестр реализует с Узбекистаном, Абхазией и Киргизией. Они связаны с созданием национальных систем государственной кадастровой оценки. В частности, Абхазии оказано содействие в разработке автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости и программного модуля «Оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости». Проект в Узбекистане планируется завершить к концу 2024 года.

Также ведомством подписано шесть «дорожных карт» по обмену опытом в области регистрации прав, кадастрового учёта и создания инфраструктуры пространственных данных. Такие контакты налажены с Турцией, Арменией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Южной Осетией.

Кроме того, Росреестр развивает сотрудничество с государствами Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Китаем, подключился к деятельности Рабочей группы БРИКС по геопространственным технологиям и их применению.

Одним из ключевых направлений деятельности ведомства остаётся сотрудничество с профильными международными организациями, в том числе системы ООН, где ведомство представляет интересы России. Это позволяет не только изучать передовой зарубежный опыт в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, но и продвигать российские достижения и технологии отрасли на международной арене.

