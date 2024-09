Добро — это просто! Открылась седьмая межвузовская «Школа волонтёров»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ежегодно осенью команда #ГармонияВПолитехе реализовывает авторский межвузовский проект «Школа волонтёров» для студентов Санкт-Петербурга. В этом году открытие школы прошло в торжественном формате, так как в этот день в СПбПУ был объявлен официальный старт федеральной программы «Обучение служением» на базе обновленного Добро.Центра «Гармония».

С приветственным словом выступил заместитель председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Олег Полищук, проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов, директор Гуманитарного института Наталья Чичерина и директор Центра «Гармония» Татьяна Нам.

«Школа волонтеров-2024» объединила активных студентов в единое сообщество единомышленников. С 18 по 20 сентября шёл интенсив с тематическими днями «Добро.Возможности», «Добро.Навыки» и «Добро.Направления».

Первый день посвятили навыкам, которые развиваются у волонтёра. Лидерство, командообразование, коммуникация, самоконтроль и тайм-менеджмент — эти умения помогают и в жизни, и в творчестве, и в работе. Мария Кукушкина, заведующая учебно-проектной арт-лабораторией «АртПолиЛаб», показала, как формируется команда через совместные игры, танцы и творческие задания.

Продолжила встречу мини-лекция по социальному проектированию от Максима Смирнова, заместителя директора Добро.Центра «Гармония» Политеха. Максим рассказал, как превратить свою мечту в цель и создать свой собственный социальный проект, собрать под него команду и эффективно выстроить работу с помощью agile-методов.

Завершила вечер презентация по тайм-менеджменту от копирайтера и фандрайзера Добро.Центра «Гармония», студентки Гуманитарного института Василисы Саллинен. Спикер познакомила участников с функционалом таск-менеджера WEEEK и рассказала о том, как эффективно распределять своё время.

Второй день назывался «Добро.Направления» и был посвящён тем направлениям добровольчества, которые активно развиваются в Политехе. В этот день участники узнали о творческом, событийном и зооволонтерстве, а также о волонтёрстве в сфере ЧС.

Сначала прозвучало выступление о культурно-творческом волонтёрстве от куратора авторского клуба «ПолиНова», студентки 1 курса Марии Гунер. Она познакомила будущих волонтёров с творческими мастер-классами, благотворительными выставками, аукционами и концертами Добро.Центра. После этого ребята совместно расписали два полотна масляными красками, которые потом доработают совместно с членом Союза художников России Александром Дудоровым и отправят на выставку в госпитали в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Из года в год мы стараемся сделать “Школу волонтёров” всё полезнее и интереснее. В этом году задумка была в том, чтобы участники не только узнали что-то новое о волонтёрстве и отработали на практике разный функционал, но и помогли в формате “здесь и сейчас”. Ребята рисовали картины для выставок в госпиталях, шили мягкие игрушки, готовили публикации, фотографировали. Так уже на этом этапе они могут почувствовать, как их дела приносят добро , — отметил Максим Смирнов.

Вторым выступил тим-лидер событийного направления волонтёрства Максим Дегтерев. Он рассказал о самых ярких и масштабных мероприятиях. А после объяснил, как строить отношения в коллективе и определять наиболее подходящее для себя место в команде.

В конце второго дня участников ждали две лекции-презентации о зооволонтёрстве и волонтерстве в сфере чрезвычайных ситуаций. От куратора зооволонтерского направления Ангелины Зинченко участники узнали, как можно помогать животным и как это реализуются в Добро.Центре Политеха. Инструкторы по первой помощи Татьяна Плеханова и Виолетта Ли рассказали о волонтёрстве в сфере чрезвычайных ситуаций. После выступления девушки провели мастер-класс.

В третий день ребят ждала лекция о социальном волонтёрстве от куратора направления Анны Пущиной. Они узнали, чем и как можно помогать, а также познакомились с основными правилами работы в социальных домах. Анна с активистами провела мастер-класс по созданию фетровых сердечек для корзины добра. Все они отправятся в социальные учреждения.

Анастасия Савина, специалист Лаборатории прикладной психологии Гуманитарного института, куратор школы саморазвития #ГармонияВПолитехе рассказала о стрессоустойчивости и объяснила, к чему может привести стресс и эмоциональное выгорание.

Максим Смирнов и куратор медиаволонтёрского направления Анастасия Калинина рассказали про скрытое от глаз большинства направление добровольчества — медиаволонтёрство. Потом Максим и Анастасия провели мастер-класс по созданию текстов и афиш для социальных сетей.

Своим опытом поделилась студентка Гуманитарного института Елизавета Круппа, которая из медиаволонтера Добро.Центра стала опытным специалистом в сфере коммуникаций. Она — организатор международной премии в области коммуникаций Proba Awards 2023.

Когда я начинала заниматься медиаволонтёрством, даже не подозревала, что это станет таким важным шагом в моей карьере. Медиаволонтёрство помогло мне развить профессиональные навыки и легче строить коммуникации с людьми. Сейчас я успешный профессионал в сфере коммуникаций, и все это началось с того маленького шага, который я сделала в качестве волонтера. Спасибо всем, кто поддержал меня на этом пути и помог мне вырасти! — поделилась своим опытом медиаволонтёр и студентка Гуманитарного института Елизавета Круппа.

Затем ребят ждала увлекательная лекция от тим-лидеров Добро.Центра «Гармония» Анастасии Школянок и Максима Дегтерева о возможностях добровольчества. Форумы, стипендии, обучение, путешествия — это лишь часть возможностей, о которых рассказали ребята.

В финале Школы волонтеров выступила с презентацией директор Добро.Центра «Гармония» СПбПУ Татьяна Нам и представила студентам авторский проект «Экосистема добровольчества в университете» с 15 направлениями волонтерства Она поделилась опытом различных социальных проектов и рассказала, как важно творить добро, а не причинять его.

Участников межвузовской школы волонтёров наградили сертификатами и подарками от наших партнёров — это музей «В тишине» и квеструм «Взаперти».

Это был незабываемый опыт! Мы познакомились с командой Добро.Центра Политеха, узнали о их деятельности и о тех навыках, которые сможем развивать через волонтёрство. Осознание того, что через помощь другим мы совершенствуемся сами, очень вдохновляет и мотивирует! Нам удалось узнать, что волонтёрство не только приносит пользу, но и открывает двери к новым возможностям — это потрясающе! Путешествия, обучение, стипендии — всё это делает волонтерскую работу ещё более привлекательной. Я поняла, что это не просто деятельность, а целая жизненная перспектива! — рассказала студентка Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Диана Зайдуллина.

