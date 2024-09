Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл встречу с Исполнительным вице-президентом, Вице-президентом по экономике, Министром народной власти по нефти Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество государств, структуру Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня и развитие новых проектов.

Российский вице-премьер вручил Делси Родригес орден Дружбы, присвоенный указом Президента Владимира Путина, поздравил с назначением на должность министра нефти и выразил уверенность, что её деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между нашими странами.

«Российско-венесуэльское взаимодействие находится на подъёме. Об этом говорит высокая динамика двусторонних контактов, взаимная поддержка в условиях давления Запада на наши страны. Важным шагом на пути дальнейшего укрепления отношений призвана стать встреча на высшем уровне. Мы будем рады принять Президента Николаса Мадуро в Москве в этом году. За время существования Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня сторонам удалось добиться значительных успехов в различных областях сотрудничества. Свидетельством этому является подписание в 2021–2023 годах свыше 70 двусторонних документов. Мы будем уделять повышенное внимание их практической реализации», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Венесуэла входит в число приоритетных для России кандидатов в страны – партнёры БРИКС. Под российским председательством ведётся работа по учреждению новой категории «государств-партнёров» и согласованию списка кандидатов в неё.

Делси Родригес выразила благодарность за полученную награду, назвав её свидетельством большого вклада в общее дело.

«Я верю, что сотрудничество между Россией и Венесуэлой станет важным шагом к созданию нового мира, где наши народы смогут построить многообещающее будущее. Россия, Китай и Индия – наши важные союзники в этом деле. Сегодня мы провели ряд продуктивных встреч, которые подчеркнули нашу решимость укрепить связи между нашими странами. Венесуэла полностью располагает к дальнейшему развитию сотрудничества с Россией», – отметила она.

Исполнительный вице-президент, Вице-президент по экономике, Министр народной власти по нефти Боливарианской Республики Венесуэла также отметила вклад Президента России Владимира Путина в развитие российско-венесуэльских отношений.

В завершение вице-премьер российского Правительства выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст импульс дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических отношений, а также пригласил делегацию Венесуэлы принять участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдёт 17–19 октября в Уфе.

Напомним, с июня 2024 года Дмитрий Чернышенко возглавляет российскую часть Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52823/

MIL OSI