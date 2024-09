Дмитрий Чернышенко: За восемь месяцев совершено более 58 млн турпоездок по России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Курорт “Ведучи” в Чеченской Республике

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр экономического развития Максим Решетников рассказали о развитии отечественной туристической отрасли и её достижениях.

«Сегодня в России туристическая сфера объединяет более 200 тыс. компаний, в которых трудятся свыше 1 миллиона человек. Создавать новые курорты, точки притяжения и делать путешествия по стране безопаснее, доступнее и комфортнее помогает нацпроект “Туризм и индустрия гостеприимства„. Только по программе льготного кредитования строится более 50 тыс. гостиничных номеров. Ещё более 70 тыс. появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта “Пять морей и озеро Байкал„, который реализуется по поручению Президента Владимира Путина», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что за восемь месяцев текущего года совершено почти 58,5 млн турпоездок по России, рост составил 11,4% к аналогичному периоду прошлого года. В июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 млн ежемесячно.

Ожидается, что по итогам года число турпоездок по стране составит рекордный 91 млн.

К 2030 году турпоток по стране должен вырасти до 140 млн поездок в год – такую задачу поставил Президент Владимир Путин.

Сегодня туризм становится драйвером и для других отраслей промышленности, а также точкой роста экономики регионов. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что инвестиции в отрасль только по итогам прошлого года превысили 800 млрд рублей.

Эльбрус, Кабардино-Балкарская Республика

«Сегодня мы видим настоящий инвестиционный бум на туристическом рынке. За первое полугодие объём инвестиций составил 377 млрд рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года. За этими цифрами – новые гостиницы, новые горнолыжные курорты, парки развлечений, точки туристического притяжения. Только в этом году по трём ключевым программам нацпроекта – на программу льготного кредитования, на поддержку строительства модульных гостиниц и единую субсидию – мы направим свыше 30 млрд рублей. Сейчас дорабатываем обновлённый национальный проект “Туризм и гостеприимство„. В нацпроекте остались те меры поддержки, которые уже себя хорошо зарекомендовали. Доработали правила с учётом текущих задач. Например, для развития автотуризма определили, что проекты, связанные с развитием инфраструктуры приоритетных автомобильных туристических маршрутов, будут получать дополнительные баллы. Так мы сможем активнее развивать инфраструктуру, которая сделает путешествия на автомобиле комфортнее и безопаснее. У отрасли отличные перспективы», – заключил Максим Решетников.

