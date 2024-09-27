Дмитрий Чернышенко: За восемь месяцев совершено более 58 млн турпоездок по России

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Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр экономического развития Максим Решетников рассказали о развитии отечественной туристической отрасли и её достижениях.
«Сегодня в России туристическая сфера объединяет более 200 тыс. компаний, в которых трудятся свыше 1 миллиона человек. Создавать новые курорты, точки притяжения и делать путешествия по стране безопаснее, доступнее и комфортнее помогает нацпроект “Туризм и индустрия гостеприимства„. Только по программе льготного кредитования строится более 50 тыс. гостиничных номеров. Ещё более 70 тыс. появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта “Пять морей и озеро Байкал„, который реализуется по поручению Президента Владимира Путина», – отметил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что за восемь месяцев текущего года совершено почти 58,5 млн турпоездок по России, рост составил 11,4% к аналогичному периоду прошлого года. В июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 млн ежемесячно.
Ожидается, что по итогам года число турпоездок по стране составит рекордный 91 млн.
К 2030 году турпоток по стране должен вырасти до 140 млн поездок в год – такую задачу поставил Президент Владимир Путин.
Сегодня туризм становится драйвером и для других отраслей промышленности, а также точкой роста экономики регионов. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что инвестиции в отрасль только по итогам прошлого года превысили 800 млрд рублей.
«Сегодня мы видим настоящий инвестиционный бум на туристическом рынке. За первое полугодие объём инвестиций составил 377 млрд рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года. За этими цифрами – новые гостиницы, новые горнолыжные курорты, парки развлечений, точки туристического притяжения. Только в этом году по трём ключевым программам нацпроекта – на программу льготного кредитования, на поддержку строительства модульных гостиниц и единую субсидию – мы направим свыше 30 млрд рублей. Сейчас дорабатываем обновлённый национальный проект “Туризм и гостеприимство„. В нацпроекте остались те меры поддержки, которые уже себя хорошо зарекомендовали. Доработали правила с учётом текущих задач. Например, для развития автотуризма определили, что проекты, связанные с развитием инфраструктуры приоритетных автомобильных туристических маршрутов, будут получать дополнительные баллы. Так мы сможем активнее развивать инфраструктуру, которая сделает путешествия на автомобиле комфортнее и безопаснее. У отрасли отличные перспективы», – заключил Максим Решетников.
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