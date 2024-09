Дайджест #ГУУговорит: в ожидании 1 октября

Source: MIL-OSI Russian Language News

На прошедшей неделе представительная делегация ректората Государственного университета управления совершила рабочую поездку по южным регионам России, посетив Ростов-на-Дону и Донецкую Народную Республику. Тем временем наши эксперты обратили своё внимание на повышение пенсий, штрафов за опасное вождение и цен на автомобили после 1 октября. Также любопытствующему читателю предлагается почитать об эмоциональном интеллекте, кассовом разрыве, принципах методологии управления Scrum, методах противодействия высокой инфляции и узнать, в каких странах мира она самая низкая.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина напомнила о повышении с 1 октября пенсий для россиян старше 80 лет. «Данная форма социальной поддержки долгожителям важна, так как с возрастом необходимо больше средств на лекарства и помощь в хозяйстве, тем более людей более 80 лет в России примерно 3,6% от всего населения», — отметила эксперт.

— Также с 1 октября будут проиндексированы пенсии военных, о чём тоже напоминает Галина Сорокина. Она перечислила категории граждан, которые относятся к военным пенсионерам: бывшие военные, лица, проходившие службу в ОВД, Государственной противопожарной службе, в национальной гвардии и другие категории, включая членов семей погибших военнослужащих.

— Ещё Галина Сорокина рассказала, какой будет сумма МРОТ в 2025 году. «Величина прожиточного минимума зависит от региона и группы населения — трудоспособное население, дети и пенсионеры. Также регионы могут устанавливать свою величину МРОТ, которая, однако, не должна быть ниже средней по России», — объясняет экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков оценил инициативу о выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. «С моей точки зрения, такая инициатива вполне реальна. Хотя инфляция и остается достаточно высокой, она начала снижаться. Поэтому повышение доходов пенсионеров становится первоочередной задачей, поскольку они являются зачастую наиболее незащищенной частью российского общества», — сказал экономист.

— Ещё Максим Чирков рассказал зачем в России хотят ограничить онлайн-рассрочку. «Если этих ограничений не будет, то получается, что созданные институты, которые должны ограничивать риски граждан, в том числе и кредитные, могут оказаться бесполезными и риски будут нарастать», — пояснил эксперт.

— Также Максим Чирков обозначил взаимосвязь инфляции с зарплатами бюджетников. «Российская экономика резко растет в сфере IT, финансов, производства, в том числе обрабатывающего, и других. Госслужащие в этих условиях могут покидать свои места, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу. Поэтому нужно поднимать зарплаты бюджетникам и сравнивать их не с инфляцией, а с ростом средней зарплаты по стране», — пояснил Максим Чирков.

— Кроме того Максим Чирков прокомментировал заявление Путина о работе над созданием платёжного контура БРИКС. «Создание подобной системы – это логичное продолжение ухода от доллара, финансовых систем и организаций, которые имеют центры в западных странах. Безусловно, будет создан аналог SWIFT, то есть система межбанковских переводов, платёжные системы для физических лиц по пластиковым картам», – сказал Чирков.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов высказал предположения о целях предполагаемого визита представителей МВФ в Россию. «Учитывая, что МВФ считается “прозападной” организацией, визит может быть связан и с тем, чтобы попытаться за счет публикации данных статистики внешнего сектора получить данные о том, какие чистые доходы Россия получает от участия в международной торговле», – подозревает эксперт.

— Директор российского Центра социально-экономических и политических исследований Китая ГУУ Фанис Шарипов прокомментировал московский форум и симпозиум БРИКС по государственному управлению. Эксперт отметил, что объединение БРИКС привержено поддержке устойчивого развития и взаимовыгодному сотрудничеству. «Запад не согласен сдавать свои позиции. Но мир вступает в новую эпоху мировых экономических отношений, где растет роль Востока и Юга», – сказал Фанис Шарипов.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова назвала страны с самой низкой инфляцией за прошлый год. Это Китай (-0,1%), Швейцария (1,6%), Саудовская Аравия (2%), Испания (2,6%), Нидерланды (3%). «Ползучая инфляция, в пределах 10%, даже оказывает стимулирующее воздействие на экономику, потому что производители, как правило, воспринимают такой рост цен как рост спроса на свою продукцию и в ответ увеличивают её производство», — отмечает экономист.

— Также Светлана Сазанова объяснила причины роста российской экономики. В целом, экономический рост в России в 2024 году нельзя считать вызванным лишь оборонзаказом и увеличением денежной массы на руках у населения. Он также вызван ее структурной перестройкой: ростом доли обрабатывающей промышленности и связанных с ней отраслей», – убеждена эксперт.

— Светлана Сазанова и доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов обсудили, что ждёт США в следствии роста госдолга. «Вопрос решения проблемы госдолга будет отложен до следующего президента. На данный момент долг США составляет около 120% от ВВП, что значительно ограничивает возможности для стимулирования экономики с помощью бюджетно-налоговой политики», – отметила Светлана Сазанова. «Страны начали выводить свои валютные резервы и золото из американских депозитариев, что может привести к обвалу курса доллара. Масштаб этого падения сложно предсказать, но он может быть кратным», – заявил Константин Андрианов.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ и эксперт Центробанка РФ Константин Андрианов обсудил возможные изменения курса валют после отмены санкций. «На данный момент предсказать точную стоимость доллара после отмены санкций невозможно. Мы даже не знаем, когда эти санкции будут сняты. Санкции находятся в руках стран, руководствующихся антироссийской политикой, а их политические элиты охвачены русофобией», – заявил эксперт.

— Также Константин Андрианов назвал причины и методы противодействия высокой инфляции в России. «Курс нашей национальной валюты с середины лета к доллару и евро просел на 7%, к юаню — на 8%, хотя в экономике ничего негативного не произошло. Это существенно влияет на уровень инфляции, для стабильных цен нам нужен стабильный рубль», – сказал экономист.

— Помимо этого Константин Андрианов оценил продление санкций против Московской биржи. «Если рубль по-чемпионски выдержал принятые в июне текущего года санкции против Мосбиржи, то вряд ли что-то еще извне может стать для него мало-мальски серьезной угрозой», – уверен эксперт.

— Ещё Константин Андрианов и заместитель директора ИФЭ ГУУ Валерия Иванова спрогнозировали изменения курса евро в случае выхода части стран из ЕС. «Возможен резкий обвал курса валюты из-за потери доверия инвесторов к евро как стабильной валюте. Также резкий обвал возможен, особенно если выход этих стран станет сигналом для других, что приведет к цепной реакции», – отметила Валерия Иванова. Константин Андрианов отмечает, что ситуация в еврозоне остается крайне нестабильной. На фоне отказа Германии и других стран Евросоюза от российских энергоносителей, макроэкономические проблемы начали усиливаться во многих европейских странах, включая Францию и Италию.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков предупредил о повышении цен на автомобили с 1 октября. «Запас автомобилей по старым ценникам есть. То есть, это точно будет не сиюминутная корректировка. Тем не менее, можно говорить о том, что увеличение цен на 5−10% возможно до конца года», — полагает эксперт.

— Также Артём Меренков оценил решение Госдумы повысить с 1 октября штраф за опасное вождение до 5000 рублей. «Поможет или нет – вопрос времени и совокупности действий. Такие мероприятия работают в комплексе. Если посмотрим на данные Госавтоинспекции, то увидим, что идет снижение числа аварийности на дорогах, то есть системная работа однозначно дает свой результат», – сказал специалист.

— Профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Ольга Агеева рассказала, как определить прибыль и потери бизнеса. «Величина чистой прибыли периода свидетельствует о таком же росте чистых активов компании. В свою очередь, чистый убыток связан с их снижением на такую же величину. А как известно, чистые активы — это то, что останется собственникам в случае ликвидации предприятия», — отметила эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева сообщила о кризисе в области семейной ипотеки. «Выделенные из госбюджета деньги на поддержку семейной ипотеки почти исчерпаны. Многие банки уже прекратили принимать заказы на ее оформление, оставшихся лимитов недостаточно для бурного ее развития. А значит, рынку недвижимости придется выживать в сложившихся рыночных условиях, где цена на жилье определяется его законами», – отметила эксперт.

— Также Наталья Казанцева рассказала о том, что такое кассовый разрыв и как его не допустить. «Ежедневный контроль остатков денежных средств на начало дня, поступлений и расходов позволит избежать кассового разрыва, особенно этот совет актуален для малых и средних предприятий. Важно использовать электронный документооборот и вести переговоры с поставщиками, применять инструменты рассрочки и отсрочки», — советует экономист.

— Кандидат психологических наук, доцент ГУУ Светлана Гришаева прокомментировала инициативу Госдумы о запрете пропаганды чайлдфри. «Чайлдфри-пропаганда формирует установки на бездетность, чем меньше будет такой пропаганды и таких движений, тем больше вероятность снижения установок на бездетность. Дети и подростки легко поддаются влиянию чего-то нового, поэтому у движений типа чайлдфри находятся подражатели и последователи», – сказала психолог.

— Также Светлана Гришаева подробно объяснила, что такое эмоциональный интеллект. «Он представляет собой способность к пониманию эмоций других людей и умение контролировать свои чувства. Но контролировать — не равно не испытывать, поэтому не стоит считать, что малоэмоциональный человек обладает высоким уровнем EI, ведь эмоции — наши помощники в очень многих ситуациях», – отметила эксперт.

— Старший преподаватель кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Илларионова рассказала о принципах методологии управления Scrum. «Особенность Scrum заключается в том, что команда работает только над одним продуктом. Это дороже типичного назначения одного специалиста на несколько проектов, но это история из серии про скупого, который платит дважды», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов прокомментировал новый штраф от Минстранса за посторонние предметы в руках во время вождения авто. Доцент считает, что это может создать проблемы водителям. «В конце концов, если водитель ест или пьёт во время движения, он также отвлекается, что увеличивает вероятность ДТП, но запретить такое поведение пока не предлагаю», – отметил эксперт.

— Доктор политических, наук, профессор ГУУ Виктор Титов рассуждает о возможностях примирения Ирана и Израиля. «Во-первых, весьма сильным аргументом «за» частичное смягчение ирано-израильской конфронтации является усталость израильского общества: и от войны, начавшейся в октябре 2023 года, и от многолетней, фактически перманентной конфронтации с исламским миром», – считает эксперт.

Вот такие темы освещались экспертами ГУУ на этой неделе. Выводы позже, а сейчас бежим на юбилейный финал Лиги КВН ГУУ!

